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Николай Андреев

3 января 2024 в 14:00









На утепление домов в Ида-Вирумаа появятся три новых пособия

Пока единственный в Нарве квартирный дом, прошедший комплексную реновацию, а не только утепление. Есть надежда, что с новыми, льготными условиями выделения субсидий, таких домов в Ида-Вирумаа станет больше. Фото: Николай Андреев

Подорожание отопления в Нарве на 84% и рекордно низкий процент самофинансирования повысили интерес к утеплению домов. Государство предлагает здесь несколько возможностей.

В наступившем году квартирные товарищества Ида-Вирумаа смогут получать субсидии на повышение энергоэффективности многоквартирных домов не до 50% от стоимости, а до 70-80%, если речь идет о комплексной реконструкции здания. На данный момент такую реконструкцию прошли всего четыре дома во всем уезде – владельцы квартир, среди которых много пенсионеров, как правило, не готовы проголосовать на собрании КТ за кредит, чтобы внести свою часть финансирования. Вдохновят ли их новые щедрые условия, покажут ближайшие месяцы.

Речь идет о двух разных мерах поддержки. Во-первых, это новое пособие от KredEx , которое станет доступным 24 января. Во-вторых, к лету тот же KredEx, как планируется, получит возможность распределить на повышение энергоэффективности домов часть денег из Фонда справедливого перехода.

В сумме речь идет примерно о 25 миллионах евро, которые помогут улучшить, но все же кардинально не изменят жилой фонд на Северо-Востоке. По данным Строительного регистра, в Ида-Вирумаа требуется повышение энергоэффективности около 2000 квартирных домов.

Всего в регионе 2275 многоквартирных домов, из которых 67% были построены более 50 лет назад.

Местные самоуправления подскажут

Дополнительно к этим мерам поддержки, Союз самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL) готов выделять КТ европейское финансирование на предварительные работы и экспертизы, которые необходимо провести перед подачей ходатайства о субсидии на полную реконструкцию дома.

KredEx совместно с IVOL и городскими властями провел в конце декабря в Нарве семинар для председателей КТ. По информации « Нарвской газеты », он вызвал большой интерес, собрав около ста участников.

В Нарве в декабре также побывал председатель правления Союза квартирных товариществ Эстонии (EKÜL) Андрес Яадла, который обсудил с мэром города Яаном Тоотсом возможности реконструкции. Яадла по итогам визита заметил, что в Нарве реконструкция квартирных домов не особенно популярна, но можно привести несколько удачных примеров, когда это было сделано частично. Яадла, в прошлом занимавший пост мэра в Раквере, считает, что Нарве стоит ориентироваться на опыт этого города, который централизованно привлекал европейское финансирование.

Планы по утеплению стоит пересчитать

Комплексная реконструкция многоквартирных домов, которая подразумевает замену систем отопления и установку вентиляции с рекуперацией, повышающих энергоэффективность дома до энергетического класса C, в Нарве и в Ида-Вирумаа в целом действительно непопулярна. Как правило, КТ стремятся только утеплить свои здания снаружи , а комплексную реконструкцию признают слишком дорогой.

Консультант квартирных товариществ Ида-Вирумаа в KredEx Людмила Пеусса рассказала, что полную реконструкцию ранее прошел один дом в Нарве (но без установки рекуператоров, которые тогда не были обязательными), и по одному дому были реконструированы в Йыхви, Алутагузе и Вока.

Но подорожание отопления в Нарве на 84% в этом сезоне и рекордно низкий процент самофинансирования повысили интерес к утеплению домов, сказала Людмила Пеусса: «Сейчас есть смысл подумать как раз о полной реновации, а не делать ее по частям».

Бюджет нового пособия от KredEx – 9,4 млн евро, не менее половины его должно уйти на полную реконструкцию домов, остальное – на частичную. По словам руководителя отдела жилищного строительства и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, в Ида-Вирумаа никогда прежде не было столь хороших возможностей для ремонта жилья за счет субсидии:

«Можно принять решение как о частичной, так и полной реконструкции, и в сравнении с прошлыми годами ставка пособия выше в обоих случаях. Если раньше пособие покрывало при полной реконструкции 50%, то теперь оно покрывает 70% от стоимости работ. При частичной реконструкции ставка пособия составляет 40%, раньше она составляла 30%».

KredEx в данном случае распределяет средства из Европейского фонда восстановления и устойчивости. Все работы по реконструкции нужно завершить до 1 февраля 2026 года, то есть КТ, которые решат использовать эту возможность, должны действовать быстро.

При полной реконструкции дома КТ может получить не более 1,5 млн евро, при частичной реконструкции такого лимита нет.

Отсюда следует важный момент, отмечает Людмила Пеусса, – это пособие хорошо подходит для небольших квартирных домов, на практике – это примерно до полусотни квартир, хотя каждый случай индивидуален. Дело в том, что если полная реконструкция стоит не более 2,14 млн евро, то КТ может получить максимальную возможную сумму пособия 1,5 млн евро. Если проект дороже, КТ получит те же 1,5 млн, но они будут составлять уже менее 70% от всего проекта реконструкции.

«Для большого девятиэтажного дома, где сто с лишним квартир, 70% от стоимости полной реновации – это, предположим, 4 млн. А мы даем полтора. В данном случае выгоднее идти за общеэстонским пособием, которое в прошлом году было в апреле, и в этом году мы тоже его ждем».

Это пособие, по словам консультанта KredEx, составляет 50% от стоимости полной реконструкции, но без ограничения по сумме.

Если вскладчину, то самофинансирование – только 20%

Субсидии из Фонда справедливого перехода, которые, по плану минфина, станут доступными к лету 2024 года, будут поддерживать только полную реновацию домов.

Эта мера поддержки будет предусматривать субсидирование вплоть до 80% от стоимости проекта. Такую поддержку можно будет получить, если два соседних дома или более двух делают совместный проект реконструкции. Если КТ действует в одиночку, то сумма поддержки из Фонда справедливого перехода, как предполагается, будет составлять 70%.

Ожидается, что общая сумма, которая будет выделена из Фонда справедливого перехода на повышение реконструкции многоквартирных домов, составит около 15 млн евро. Поскольку деятельность фонда ограничена по времени, проводить реконструкцию с помощью этой субсидии тоже нужно будет быстро, до конца 2026 года.