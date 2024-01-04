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Тийт Вяхи

4 января 2024 в 11:06









Тийт Вяхи: мы как будто бы гордимся тем, что в каждом кризисе Эстонии должно быть больнее всех

Бывший премьер-министр и предприниматель Тийт Вяхи. Фото: Andras Kralla

Пока мы сами постоянно подчеркиваем, что находимся в состоянии войны, а государство не показывает действиями, что оно верит и доверяет людям, иностранные инвестиции останутся скудными, пишет бывший премьер-министр и предприниматель Тийт Вяхи в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.

Самая важная тема начавшегося года – это, конечно же, вопрос войны и мира. Как сказал президент республики в новогоднем обращении: «Мы – государство на границе свободы, но не мы станем фронтовой страной».

Это правда, что и в 2023 году, и в последующие годы Эстония будет тратить более миллиарда евро в год на национальную оборону, что в условиях спада экономики составляет все больший процент нашего ВВП. К сожалению, наша обороноспособность не может быть гарантирована только расходами на вооружение. Очень важно то, как жители страны справляются со своими ежедневными расходы и получаемое в результате удовлетворение – ощущение, что страна заботится обо всех нас.

Я очень надеюсь, что в 2024 году мы услышим от нашего правительства существенные идеи. Нет, не о введении новых ограничений и запретов, а прежде всего о том, как помочь вырасти экономике, которая уже несколько лет находится в упадке. Только находящаяся в тонусе и растущая, пусть и небольшими шагами, экономика, поможет нам достичь достатка, который можно распределять.