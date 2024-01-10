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Николай Андреев

11 января 2024 в 6:30









Нарва-Йыэсуу собирается привлечь туристов спа-театром, где зритель выбирает процедуры

Закат над морем в арке пустующего санатория Mereranna. Фото: Маарья Мянд, Тартуский новый театр

В августе в пустующем санатории Mereranna в Нарва-Йыэсуу пройдет пятидневная театральная постановка Тартуского нового театра Hungerburg 2024. Абонементы на нее уже распроданы. В каждый из этих дней ожидается примерно столько же иногородних зрителей, сколько составляет население курортного города.

Для горожан и властей Нарва-Йыэсуу спектакль обещает стать настоящим испытанием, но при этом открывает возможность увеличить туристический поток и доходы местных предпринимателей.

Тартуский новый театр в 2018 поставил на Кренгольме «Кремлевских соловьев», которые также стали не только крупным культурным событием – по данным Нарвской горуправы, количество туристов из других городов Эстонии выросло в Нарве в тот год на четверть, в том числе благодаря этому спектаклю.

Туристы едут волнами

Координатор туризма Ида-Вирумаа Кадри Ялонен считает, что театралы, которые откроют для себя Нарва-Йыэсуу, повысят доходы местной сферы обслуживания:

«Если уж люди уедут так далеко, то, по крайней мере, некоторые из гостей (думаю, больше половины) будут заинтересованы в получении других, дополнительных удовольствий в этой поездке. Проблемой здесь может стать отсутствие жилья, как это уже произошло во время "Кремлевских соловьев" в Нарве».

Как ранее писали ДВ, организаторы и посетители крупных фестивалей в Нарве (прежде всего, Дней оперы и фестиваля Station Narva) сталкиваются с нехваткой мест размещения. Все отели в Нарве оказываются заняты, и многие зрители живут в соседнем Нарва-Йыэсуу. В случае с Hungerburg 2024, видимо, будет наоборот – зрители, которые не смогли разместиться в Нарва-Йыэсуу, будут искать ночлег в Нарве. В то же время в обычные дни заполняемость отелей в регионе невысока, поэтому отельерам невыгодно расширяться в расчете только на участников крупных фестивалей.

Координатор предпринимательства и туризма Нарва-Йыэсуу Анна Маркова надеется, что театральное представление повлияет на экономику курорта. Фото: Денис Ларченко

«Наш туризм и должен быть таким волнообразным, потому что выстроить здесь такой стабильный туризм, как в Старом Таллинне, очень тяжело. Скорее всего, его как раз надо выстраивать на культуре, на больших фестивалях и театральных представлениях», – считает координатор по предпринимательству и туризму в управе Нарва-Йыэсуу Анна Маркова.

По словам Анны Марковой, проект Тартуского нового театра сначала казался ей безумным. В отличие от «Кремлевских соловьев», это не одно представление, которое зрители смотрят, сидя на своих местах. В заброшенном санатории Mereranna в разных помещениях будут идти разные представления, которые зритель сможет выбирать, как процедуры в СПА.

«Абонементы, которые позволяют зрителю пойти на то количество представлений, на которое он хочет, были распроданы за три дня», – сказала усть-наровский координатор предпринимательства и туризма.

Прямой и косвенный эффект

Летом, в хорошую погоду в Нарва-Йыэсуу приезжают до 30 000 отдыхающих, но подавляющее большинство из них едут на пляж и вечером возвращаются домой.

В курортном городе (без учета жителей сельской местности на административной территории Нарва-Йыэсуу) постоянно живут менее трех тысяч человек. Анна Маркова рассказала, что на театральные постановки ожидается приезд двух-трех тысяч зрителей в день. По ее словам, для местных отелей это значительный рост, и на 14-18 августа много номеров забронировано уже сейчас, но проблемы с ночлегом возникнуть не должно, поскольку расселиться можно в соседних городах и поселках.

Одно из представлений Hungenburg 2024 пройдет в пустом бассейне, в котором сохранилась старая мозаика. Фото: Наталья Мячина

При этом точно сказать, сколько спальных мест имеется в самом курортном городе, затруднительно, поскольку часть отелей открывается только в летний сезон (или не открывается в какие-то годы вообще), кроме того, значительная часть приходится на квартиры на платформе Airbnb, наличие которых на рынке также постоянно меняется.

Анна Маркова отметила, что прямой экономический эффект от театральной постановки ожидается не только для отелей: «Люди будут где-то есть и пить. Театр привезет с собой фудтраки, организует зону питания, но люди за несколько дней явно будут гулять по городу и смотреть, какие еще есть возможности. Театр также устраивает ярмарку, предлагает местным рукодельницам выставить свою продукцию, заработать».

При этом театр будет контролировать, чтобы на ярмарке продавались именно товары ручной работы, а не турецкий или китайский ширпотреб.

«Но есть еще много косвенного влияния, о котором люди сразу не думают, – добавляет Маркова. – Многие из зрителей, может быть, вообще впервые в жизни приедут в Нарва-Йыэсуу. Возможно, для летнего отдыха они всегда выбирали Пярну, что более привычно для эстонского зрителя. А раз они так любят театр, в этот раз они приедут в Нарва-Йыэсуу, увидят, что наш пляж длиннее пярнуского, песок чище, а море такое же ласковое, и расскажут об этом друзьям. Сарафанное радио работает лучше всего – если друг скажет, что здесь хорошо, здесь не страшно (есть еще такие стереотипы об Ида-Вирумаа) и что тебя здесь поймут на эстонском».

Нагрузка для горожан

Власти города уже ожидают, что в Нарва-Йыэсуу будут большие проблемы с парковкой во время театральной постановки. Парковочных мест летом не хватает и в обычные дни, когда курорт наполняется, в основном, отдыхающими из Нарвы.

Также некоторым местным жителям может доставлять неудобства ночная жизнь туристов, которая обещает быть более активной.

«Для нас это большой вызов – организовать все так, чтобы было удобно тем, кто приедет на спектакль, и, в первую очередь, тем, кто живет в городе, а также нарвитянам, которые приезжают на отдых», – сказала Анна Маркова.

В качестве некоторой компенсации театр устроит 13 августа, за день до премьеры, открытую генеральную репетицию, посетить которую можно будет либо бесплатно, либо с большой скидкой.