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dv.ee

13 февраля 2024 в 15:16









Полагается ли более высокая оплата труда за работу ночью?

Фото: Diego Cervo

Читатель спрашивает: Кто считается ночным работником? Какой может быть продолжительность рабочего дня ночного работника и должна ли у него быть более высокая зарплата?

Ночным работником считается человек, который обычно работает не менее трех часов своего ежедневного рабочего времени в ночное время. Это работник, который регулярно в ходе своей обычной работы работает ночью. Например, если работник работает в течение пяти рабочих дней по 40 часов в неделю и не менее 15 часов приходится на ночное время (работа с 22:00 до 06:00), то он является ночным работником.

Ночным работником также считается человек, который должен работать в ночное время в определенные периоды года. Иначе говоря, работник, который, по всей видимости, определенную часть своего рабочего времени в течение года работает в ночное время. Время, с которого отсчитывается годовой период, определяется работодателем, исходя из организации труда предприятия.

Если рабочее время работника (в т. ч. ночного работника) приходится на ночное время, работодатель обязан платить ему заработную плату в 1,25-кратном размере, если не существует договоренности, что в заработную плату уже включена оплата труда в ночное время. Если заключено соглашение о том, что заработная плата включает оплату труда за работу в ночное время, работодатель должен позаботиться о том, чтобы человек, выполняющий работу в ночное время, действительно получал более высокую заработную плату по сравнению с работником, который работает только днем.

Ночной работник не может работать в среднем более восьми часов в течение 24-часового периода в течение семидневного расчетного периода. При расчете его среднего рабочего времени, исходя из семидневного расчетного периода, необходимо исключить период в 24 часа (7 дней – 1 день = 6 дней). Таким образом, ночной работник может работать не более 48 часов в течение семидневного расчетного периода (в среднем восемь часов в день в течение шести дней). Это абсолютное ограничение, и количество отработанных часов за 24 часа ни в коем случае не должно превышать восьми часов.