Эксперт: действительно ли инвестиции в фонды диверсифицируют ваш портфель?

Японский рынок продолжает лихорадить: теперь падает иена

Несмотря на историческое решение центробанка Японии на прошлой неделе, иена упала против доллара до самого низкого уровня за 34 года, что увеличило риск вмешательства со стороны властей.

Несмотря на историческое решение центробанка Японии на прошлой неделе, иена упала против доллара до самого низкого уровня за 34 года, что увеличило риск вмешательства со стороны властей.