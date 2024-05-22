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dv.ee

22 мая 2024 в 8:38









Обзор рынка дач: какой дом ищут себе эстонцы, и что необходимо учесть при покупке?

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

По сравнению с домом, предназначенным для круглогодичного проживания, покупая себе дачу, люди хотят обойтись меньшим бюджетом и затем самостоятельно реновировать дом, сделав его более современным. Эксперты рассказывают, что происходит на рынке дач в этом году, и какие аспекты необходимости выяснить перед покупкой дачного дома.

По словам руководителя Ehituskaitse Büroo Марко Сультса, ожидания жителей Эстонии при покупке дачи не такие высокие, как в случае дома, предназначенного для круглогодичного проживания: «В качестве дачи подходят и здания с низкой теплостойкостью, в которых не обязательно есть все современные удобства, такие как полы с подогревом, горячая вода, автоматическая система отопления или внутренний туалет. Категория дач очень широка, и перед покупкой необходимо выяснить, что именно собой представляет предлагаемый дом, так как в Эстонии под дачами понимаются как дачные проекты советских времен, так и старые хуторские постройки, а также ставшие популярными в последние годы небольшие домики, расположенные в красивых местах среди природы».

На портале Kinnisvara24 на данный момент выставлено на продажу 238 объектов недвижимости, целевым назначением которых является дача. Кроме того, многие дачи были перестроены для круглогодичного проживания, и такие предложения можно найти в категории домов, где на продажу выставлено 2500 строений.