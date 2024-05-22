Обзор рынка дач: какой дом ищут себе эстонцы, и что необходимо учесть при покупке?
Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla
По сравнению с домом, предназначенным для круглогодичного проживания, покупая себе дачу, люди хотят обойтись меньшим бюджетом и затем самостоятельно реновировать дом, сделав его более современным. Эксперты рассказывают, что происходит на рынке дач в этом году, и какие аспекты необходимости выяснить перед покупкой дачного дома.
По словам руководителя Ehituskaitse Büroo Марко Сультса, ожидания жителей Эстонии при покупке дачи не такие высокие, как в случае дома, предназначенного для круглогодичного проживания: «В качестве дачи подходят и здания с низкой теплостойкостью, в которых не обязательно есть все современные удобства, такие как полы с подогревом, горячая вода, автоматическая система отопления или внутренний туалет. Категория дач очень широка, и перед покупкой необходимо выяснить, что именно собой представляет предлагаемый дом, так как в Эстонии под дачами понимаются как дачные проекты советских времен, так и старые хуторские постройки, а также ставшие популярными в последние годы небольшие домики, расположенные в красивых местах среди природы».
На портале Kinnisvara24 на данный момент выставлено на продажу 238 объектов недвижимости, целевым назначением которых является дача. Кроме того, многие дачи были перестроены для круглогодичного проживания, и такие предложения можно найти в категории домов, где на продажу выставлено 2500 строений.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!