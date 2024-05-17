Большой обзор коммерческой недвижимости: офисные помещения под ударом, складской бизнес на пике

Память и памятники
9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.