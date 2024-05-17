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Кристьян Кург

17 мая 2024 в 6:28









Большой обзор коммерческой недвижимости: офисные помещения под ударом, складской бизнес на пике

Директор таллиннского офиса Ober-Haus Kinnisvara Кейр Хильдебранд рассказала, что бум электронной коммерции и исчезновение парковочных мест вдоль улиц сделали ведение бизнеса в торговых салонах в центре города более сложным. Фото: Liis Treimann

Количество сделок с коммерческой недвижимостью остается на низком уровне, владельцы готовы вывернуться наизнанку ради арендаторов. Но даже огромные скидки могут не привлечь клиентов, и некоторые помещения могут остаться пустыми.

Особенно следует беспокоиться владельцам старых офисных помещений, считает консультант по недвижимости RE Kinnisvara Хенно Вийрес. «Не знаю, что из этого выйдет», – говорит он.