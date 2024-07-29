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dv.ee

29 июля 2024 в 8:17









Что такое акт оценки, и почему банк выдает кредит на его основании?

Оценочный акт также является важным документом в контексте рефинансирования кредита, то есть перевода кредита из одного банка в другой. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Покупатели жилья могут быть удивлены, когда, обратившись в банк с заявкой на кредит, узнают, что для покупки недвижимости необходим оценочный акт, и что кредит на покупку жилья выдается не на основании цены, опубликованной на портале недвижимости. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объяснил, зачем нужна оценка недвижимости, и в каких случаях банк требует акт оценки.

Акт оценки – это документ, определяющий текущую рыночную стоимость объекта недвижимости или залога. При оформлении жилищного кредита оценка проводится после того, как покупатель выбрал подходящий объект недвижимости и уведомил об этом банк вместе с заявкой на кредит.