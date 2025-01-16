Назад 16.01.25, 15:40 Адвокат объясняет: что делать, если нарушена коммерческая тайна? Работодатель имеет право требовать от сотрудника сохранения коммерческой тайны, а также оговаривать штрафы за ее разглашение. Адвокат бюро Hedman Кристель Таэль-Саме рассказала, что нужно знать сотруднику об этой обязанности и какие действия может предпринять работодатель при нарушении коммерческой тайны.

Для того чтобы сотрудник был обязан сохранять коммерческую тайну, работодатель должен четко определить и донести до него, какая информация относится к этой категории. Foto: Pixabay

Недавно Государственный суд Эстонии вынес окончательное решение по делу, в котором сотрудник, перейдя на работу к конкуренту, отправил на свою личную электронную почту документы, содержащие коммерческую тайну бывшего работодателя. Суд пришел к выводу, что такие действия не были необходимы для выполнения трудовых обязанностей и постановил, что сотрудник нарушил обязательство о неразглашении коммерческой тайны и обязан выплатить бывшему работодателю штраф в размере почти 17 000 евро.