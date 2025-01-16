Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,38%283,97
  • OMX Riga0,1%876,99
  • OMX Tallinn−0,14%1 781,83
  • OMX Vilnius0,7%1 117,82
  • S&P 500−0,16%5 940,65
  • DOW 30−0,22%43 126,15
  • Nasdaq −0,31%19 450,59
  • FTSE 1000,76%8 363,94
  • Nikkei 2250,33%38 572,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,71
  • OMX Baltic0,38%283,97
  • OMX Riga0,1%876,99
  • OMX Tallinn−0,14%1 781,83
  • OMX Vilnius0,7%1 117,82
  • S&P 500−0,16%5 940,65
  • DOW 30−0,22%43 126,15
  • Nasdaq −0,31%19 450,59
  • FTSE 1000,76%8 363,94
  • Nikkei 2250,33%38 572,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,71
  • 16.01.25, 15:40

Адвокат объясняет: что делать, если нарушена коммерческая тайна?

Работодатель имеет право требовать от сотрудника сохранения коммерческой тайны, а также оговаривать штрафы за ее разглашение. Адвокат бюро Hedman Кристель Таэль-Саме рассказала, что нужно знать сотруднику об этой обязанности и какие действия может предпринять работодатель при нарушении коммерческой тайны.
Для того чтобы сотрудник был обязан сохранять коммерческую тайну, работодатель должен четко определить и донести до него, какая информация относится к этой категории.
  • Для того чтобы сотрудник был обязан сохранять коммерческую тайну, работодатель должен четко определить и донести до него, какая информация относится к этой категории. Foto: Pixabay
Недавно Государственный суд Эстонии вынес окончательное решение по делу, в котором сотрудник, перейдя на работу к конкуренту, отправил на свою личную электронную почту документы, содержащие коммерческую тайну бывшего работодателя. Суд пришел к выводу, что такие действия не были необходимы для выполнения трудовых обязанностей и постановил, что сотрудник нарушил обязательство о неразглашении коммерческой тайны и обязан выплатить бывшему работодателю штраф в размере почти 17 000 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 01.06.24, 17:08
Налоговый департамент хочет получить доступ к данным всех банковских счетов
Министр финансов Март Вырклаэв пообещал улучшить собираемость налогов на 40 миллионов в год. Платой за это является конфиденциальность информации о банковских счетах резидентов и фирм в Эстонии.
Подсказка
  • 26.07.23, 12:11
Цены продолжают расти. Обязан ли работодатель повышать заработную плату?
Читатель спрашивает: В настоящее время высокая инфляция, и цены все растут и растут. Обязан ли работодатель через какое-то время повышать заработную плату?
Новости
  • 06.03.23, 16:59
SEB оштрафовали за разглашение банковской тайны
Финансовая инспекция оштрафовала банк SEB на 19 000 евро за разглашение банковской тайны третьим лицам.
  • ST
Content Marketing
  • 20.12.24, 18:23
Navalis Group Shipbuilding & Offshore: Итоги 2024 года — год новых возможностей и достижений
Navalis Group - ведущая компания, работающая в сфере судостроения, судоремонта и сооружения оффшорных конструкций более 23 лет. В состав Navalis Group входят несколько компаний, которые успешно и эффективно работают на верфях в Эстонии, Литве, Финляндии, Германии, Нидерландах. Для Navalis Group 2024 год стал очень важным для развития и укрепления позиций на рынке. Компания демонстрировала динамичное развитие, внедряя новые услуги, укрепляя международное сотрудничество и совершенствуя внутренние процессы.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.01.25, 08:31
Силламяэcкая фирма получила почти 40 млн евро на производство панелей из текстиля
2
Эпицентр
  • 15.01.25, 06:15
Как купить свой первый роскошный автомобиль. Мой зеленый Bentley
3
Mнения
  • 15.01.25, 10:36
Блог Райво Варе: в ожидании Трампа
Новые санкции больно заденут Москву
4
Новости
  • 14.01.25, 15:26
Кредиторам обанкротившегося кредитно-сберегательного общества приходят вводящие в заблуждение письма
5
Новости
  • 15.01.25, 08:28
«Это вызывает ажиотаж»: эстонские лесовладельцы готовы купить лес у шведов
6
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро

Последние новости

Новости
  • 16.01.25, 17:06
Aquaphor открывает завод по производству высокотехнологичных рабочих инструментов
Новости
  • 16.01.25, 16:50
Рост цен на 200%! Департамент конкуренции проверит деятельность Imatra Elekter AS
Новости
  • 16.01.25, 16:18
Перешедшая в частные руки Operail вновь занимается ранее запрещенными перевозками
Подсказка
  • 16.01.25, 15:40
Адвокат объясняет: что делать, если нарушена коммерческая тайна?
Mнения
  • 16.01.25, 14:45
Власти и оппозиции предстоит решить, стоит ли Париж мессы, пока в МВД настаивают на «шашечках»
Биржа
  • 16.01.25, 14:44
«Слежу за Euribor как за выигрышными номерами бинго». Снижение ставок экономит миллионы для биржевых компаний
Новости
  • 16.01.25, 13:33
«Зеленый» фонд Sunly закрывается из-за дефицита новых стартапов
Биржа
  • 16.01.25, 12:46
Квартальный оборот Wise резко вырос

Сейчас в фокусе

Как купить свой первый роскошный автомобиль. Мой зеленый Bentley
Эпицентр
  • 15.01.25, 06:15
Как купить свой первый роскошный автомобиль. Мой зеленый Bentley
«Что бы мы сейчас ни предсказывали, мы можем ошибаться», — пишет обозреватель Райво Варе. Мы не знаем, какие действия последуют за словами президента Трампа.
Mнения
  • 15.01.25, 10:36
Блог Райво Варе: в ожидании Трампа
Новые санкции больно заденут Москву
По словам руководителя Tornator Мартина Тишлера, компаний, которые могли бы позволить себе такую покупку, немного.
Новости
  • 15.01.25, 08:28
«Это вызывает ажиотаж»: эстонские лесовладельцы готовы купить лес у шведов
Нефть с Дальнего Востока России популярна в Китае.
Новости
  • 15.01.25, 13:37
Китай больше не осмеливается принимать российскую нефть
Аналитик по недвижимости и член правления Uus Maa Игорь Хабал.
Новости
  • 15.01.25, 11:50
Количество арендных квартир сокращается, но цены остаются стабильными
Инвесторы пессимистично настроены в отношении экономики еврозоны.
Биржа
  • 15.01.25, 17:17
Euribor неожиданно вырос
После двух лет экономической рецессии немцев ждут внеочередные выборы.
Новости
  • 15.01.25, 13:06
Экономика Германии падает второй год подряд
Опытные инвесторы в дивиденды Мяртен Кресс (слева), Тийу Лумберг и Калле Тихеметс делятся примерами из своих портфелей и советуют, как составить доходный портфель акций с дивидендами.
Биржа
  • 16.01.25, 09:46
Сила дивидендов: как выбрать лучших «дойных коров» на американской бирже
Список американских акций с дивидендной доходностью в диапазоне от 4% до 12%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025