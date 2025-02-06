Как устранить неполадки за счет ненадежного продавца и обеспечить бесперебойное электропитание?

Альтернативные источники энергии, в частности, солнечные панели, набирают все большую популярность и в Эстонии. Однако подходить к покупке подобных устройств надо с умом, иначе можно остаться и без денег, и без электричества. Комиссия по потребительским спорам публикует на своем сайте один из таких случаев.
- Солнечные панели. Фото иллюстративное. Foto: Karavanov_Lev
Местный потребитель заключил с продавцом договор на покупку парка солнечных панелей – фотоэлектрической системы стоимостью 20 292,54 евро, которую покупатель выплатил в полном объеме. Позже потребитель выявил в оборудовании недостатки и обратился к продавцу с требованием исполнить договор и устранить дефекты. Продавец этого не сделал, и покупатель решил исправить неполадки самостоятельно, но за счет продавца. Для покрытия расходов на устранение дефектов потребитель потребовал от продавца компенсацию в размере 1364,40 евро. Продавец, однако, оспорил претензию, заявив, что товар был продан и установлен в соответствии с условиями договора.
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