Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,44%293,53
  • OMX Riga0,15%868,36
  • OMX Tallinn0,39%1 841,97
  • OMX Vilnius0,02%1 143,56
  • S&P 5000,21%6 074,34
  • DOW 30−0,3%44 737,33
  • Nasdaq 0,19%19 729,62
  • FTSE 1001,21%8 727,28
  • Nikkei 2250,61%39 066,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%100,37
  • OMX Baltic0,44%293,53
  • OMX Riga0,15%868,36
  • OMX Tallinn0,39%1 841,97
  • OMX Vilnius0,02%1 143,56
  • S&P 5000,21%6 074,34
  • DOW 30−0,3%44 737,33
  • Nasdaq 0,19%19 729,62
  • FTSE 1001,21%8 727,28
  • Nikkei 2250,61%39 066,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%100,37
  • 06.02.25, 17:00

Как устранить неполадки за счет ненадежного продавца и обеспечить бесперебойное электропитание?

Альтернативные источники энергии, в частности, солнечные панели, набирают все большую популярность и в Эстонии. Однако подходить к покупке подобных устройств надо с умом, иначе можно остаться и без денег, и без электричества. Комиссия по потребительским спорам публикует на своем сайте один из таких случаев.
Солнечные панели. Фото иллюстративное. Foto: Karavanov_Lev
  • Солнечные панели. Фото иллюстративное. Foto: Karavanov_Lev
Местный потребитель заключил с продавцом договор на покупку парка солнечных панелей – фотоэлектрической системы стоимостью 20 292,54 евро, которую покупатель выплатил в полном объеме. Позже потребитель выявил в оборудовании недостатки и обратился к продавцу с требованием исполнить договор и устранить дефекты. Продавец этого не сделал, и покупатель решил исправить неполадки самостоятельно, но за счет продавца. Для покрытия расходов на устранение дефектов потребитель потребовал от продавца компенсацию в размере 1364,40 евро. Продавец, однако, оспорил претензию, заявив, что товар был продан и установлен в соответствии с условиями договора.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 12.01.25, 13:45
Ученые: солнечные панели можно делать и из дешевых материалов
Ученые Таллиннского технического университета приняли участие в международном проекте, в рамках которого за четыре года были разработаны солнечные панели, основные материалы которых недороги и широко распространены в земной коре. О проекте и его результатах рассказывает профессор Марит Каук-Куусик, руководитель научной лаборатории материалов солнечной энергетики TalTech.
Новости
  • 23.01.25, 08:48
Десинхронизация с БРЭЛЛ: что может пойти не так?
В субботу 8 февраля 2025 года энергосистемы Эстонии, Латвии, Литвы будут разделены с энергокольцом БРЭЛЛ. Речь не о том, что прекращается торговля электричеством с Россией и Беларусью, – она уже не ведется. Страны Балтии с одной стороны и Россия с Беларусью с другой перестанут помогать друг другу поддерживать единую частоту тока 50 Гц.
Mнения
  • 17.01.25, 11:12
Ветры перемен в энергетике: за стоимость тепла переживать не стоит
Синхронизация Эстонии в феврале 2025 года с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E – важный этап в повышении энергетической независимости нашего государства. Этот процесс может повлиять на цены электроэнергии, создавая как риски, так и возможности. Однако для успешной интеграции потребуется дальнейшая модернизация инфраструктуры и гибкое регулирование рынка, пишет доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский.
  • ST
Content Marketing
  • 23.01.25, 11:52
Philip Morris: изменения на рынке табачной продукции меняют и ожидания от персонала
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.02.25, 17:09
Финские банкиры: Эстония отпугивает зарубежных инвесторов не только из-за своего восточного соседа
2
Новости
  • 03.02.25, 13:56
Благодаря Евросоюзу в Нарву можно будет добраться быстрее
3
Новости
  • 05.02.25, 11:28
В ожидании десинхронизации: как предприниматели готовятся к возможному отключению электричества?
4
Новости
  • 05.02.25, 13:21
В офисе продавца кофемашин Jura проходит обыск
Расследуется возможное преступление против конкуренции
5
Эпицентр
  • 05.02.25, 08:45
Крупный бизнесмен, устроивший беспорядок в Пальяссааре, должен очистить озеро от строительного мусора
6
Новости
  • 04.02.25, 15:48
Олег Гросс о 40-миллионном спа-отеле в Вильянди: не верю в большую прибыль
Спа-центр в Вильянди строит Nordecon

Последние новости

Новости
  • 06.02.25, 17:13
Шеф-повар Антс Уусталу: для ресторанного бизнеса в Эстонии скоро наступит момент истины
Подсказка
  • 06.02.25, 17:00
Как устранить неполадки за счет ненадежного продавца и обеспечить бесперебойное электропитание?
Биржа
  • 06.02.25, 16:20
СМИ: Ekspress Grupp грозит принудительная продажа литовского бизнеса
Подсказка
  • 06.02.25, 14:26
Работаете курьером или продаете изделия ручной работы? НТД напоминает о декларировании дохода
Новости
  • 06.02.25, 14:12
Глухари подвинутся: правительство дало согласие на строительство трассы Rail Baltica в Пярнумаа
Новости
  • 06.02.25, 13:51
Катри Райк: проект расширения больницы за 40 млн завис почти год назад
Новости
  • 06.02.25, 13:44
Чипирование животных станет обязательным и платным
Биржа
  • 06.02.25, 13:27
Инвесторы радуются прибыли Nordecon, выросли и акции Merko

Сейчас в фокусе

Обыски в бизнес-центре Tammsaare Ärikeskus.
Новости
  • 05.02.25, 13:21
В офисе продавца кофемашин Jura проходит обыск
Расследуется возможное преступление против конкуренции
Арендная доходность 9%! Или я неправильно считаю?
Подсказка
  • 05.02.25, 06:00
Арендная доходность 9%! Или я неправильно считаю?
Руководитель находящейся в Юри заправки Circle K демонстрирует генератор, который обеспечит работу станции даже в случае полного отключения электричества.
Новости
  • 05.02.25, 11:28
В ожидании десинхронизации: как предприниматели готовятся к возможному отключению электричества?
Маргус Линнамяэ хочет построить на своем привлекательном участке на полуострове Пальяссааре в Таллинне элитный жилой и коммерческий комплекс, но город никак не дает ему этого сделать.
Эпицентр
  • 05.02.25, 08:45
Крупный бизнесмен, устроивший беспорядок в Пальяссааре, должен очистить озеро от строительного мусора
Исполнительный директор и президент OP Financial Group Тимо Ритакаллио и исполнительный директор OP Corporate Bank Катя Кейтаанниеми.
Новости
  • 04.02.25, 17:09
Финские банкиры: Эстония отпугивает зарубежных инвесторов не только из-за своего восточного соседа
Генеральный директор Tesla Илон Маск и генеральный директор Palantir Technologies Алекс Карп иногда проводят время вместе на форумах, посвященных искусственному интеллекту.
Инвестор Тоомас
  • 05.02.25, 11:18
Инвестор Тоомас: хватит пессимизма! Ухватил новую акцию за хвост
Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил в Эстонии компанию, через которую начал продавать самому себе материалы, необходимые для производства паспортов. Прибыль составила 35 миллионов евро.
Новости
  • 04.02.25, 12:20
Прокуратура обвиняет трех жителей Эстонии в отмывании миллионов бывшего министра Украины
Philip Morrise teadusarenduskeskus
  • ST
Content Marketing
  • 23.01.25, 11:52
Philip Morris: изменения на рынке табачной продукции меняют и ожидания от персонала

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025