Ученые: солнечные панели можно делать и из дешевых материалов

Ученые Таллиннского технического университета приняли участие в международном проекте, в рамках которого за четыре года были разработаны солнечные панели, основные материалы которых недороги и широко распространены в земной коре. О проекте и его результатах рассказывает профессор Марит Каук-Куусик, руководитель научной лаборатории материалов солнечной энергетики TalTech.
- По словам профессора Марит Каук-Куусик, солнечные панели, основанные на более дешевых и широко распространенных материалах, уже не являются лишь теоретической концепцией, а готовы к коммерческому использованию. Foto: Karl-Kristjan Nigesen/TalTech
Завершившийся проект CUSTOM-ART является примером того, как наука и инновации могут влиять не только на энергетический сектор, но и на наше понимание возможностей производства и использования энергии. В результате четырехлетней интенсивной работы, выполненной совместно ведущими научными учреждениями Европы (включая TalTech из Эстонии) и предприятиями, были разработаны первые прототипы солнечных модулей на основе кестеритовых материалов для BIPV (интегрированные в здания солнечные модули) и PIPV (интегрированные в продукты солнечные модули). Эти решения приближают нас к видению, где энергоэффективные здания и районы, производящие чистую энергию (Net Zero Energy Districts), станут нормой, а не исключением.
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