Издевательства и унижения на рабочем месте: жертвы годами страдают молча

Систематические издевательства и притеснения в трудовых коллективах жители Эстонии, как правило, терпят молча. Фото: Annamaria Bereczki

«Иногда просыпалась по утрам, стиснув зубы - так не хотелось туда идти. Заставляла себя, шла через силу», - рассказывает Света, мать-одиночка, о своей работе на швейной фабрике в маленьком эстонском городке Тюри.

В Тюри у Светы, кроме как шитьем, других возможностей прокормить себя и ребенка не было. Больше двух десятков лет проработала она в коллективе, где сотрудники постоянно подвергались унижениям.