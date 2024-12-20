Назад 20.12.24, 08:55 Как безопасно оплатить услуги фрилансера или подрядчика? Зачастую для получения необходимых услуг небольшие эстонские компании из-за недостаточного объема работ и бюджета не могут создать полноценное рабочее место. К примеру, речь может идти о задачах в области маркетинга, бухгалтерского учета или других направлений, которые не требуют постоянной штатной позиции.

Налоговый консультант бухгалтерского и юридического бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Foto: Личный архив

В таких случаях предприятия обращаются за помощью к фрилансерам и оплачивают услуги напрямую физическим или юридическим лицам, если подрядчик зарегистрировал фирму. Однако при этом возникают определенные налоговые обязательства. В Эстонии распространены пять вариантов налогообложения таких услуг, пишет налоговый консультант бухгалтерского и юридического бюро Punamoon Екатерина Долгушева.

Вариант 1: предприятие переводит вознаграждение на предпринимательский счет

Если физическое лицо использует предпринимательский счет (ettevõtluskonto), компания-заказчик может переводить оплату за услуги на этот счет, но тут следует учитывать несколько ключевых моментов:

Налоговые обязательства

Не все предприниматели знают, что оплата за услуги на предпринимательский счет влечет за собой обязанность декларирования и уплаты подоходного налога. В текущем году ставка налога составляет 20/80 от суммы нетто, а с 2025 года она увеличится до 22/78. Поэтому крайне важно заранее обсудить с владельцем счета вопрос: включает ли сумма, указанная в договоре, налог или нет?

Если в договоре указана сумма, которую хочет получить владелец предпринимательского счета, то компания-заказчик должна добавить к расходу сумму налога. Например, если выплата за услугу на предпринимательский счет составляет 100 евро, то дополнительно предприятие-заказчик должно задекларировать и уплатить государству 25 евро.

Такие, на первый взгляд, простые вопросы часто упускаются из виду, что приводит к конфликтам и недопониманию между деловыми партнерами. Четкие договоренности на этапе обсуждения помогают избежать споров и недовольства.

Юридическое оформление

Еще один важный момент – оформление отношений. Владельцы предпринимательских счетов не имеют права выставлять классические счета-фактуры, как это делают предприятия. Вместо этого с ними можно заключить договор на оказание услуг. Однако на практике компании-заказчики нередко требуют предоставления счета, что приводит к напряженности.

Давление со стороны компаний может вызывать у владельцев предпринимательских счетов беспокойство, поскольку это нарушает правила. Чтобы избежать неудобств, важно понимать юридические ограничения и заранее обсудить, как будут оформлены отношения.

Вариант 2: получение счета за услуги от паевого товарищества или предпринимателя – физического лица

Когда физическое лицо зарегистрировано как предприниматель – физическое лицо (FIE) или открыло паевое товарищество (OÜ), процесс взаимодействия становится значительно проще и удобнее для заказчика.

Удобство учета

Компания получает счет за оказанные ей услуги, который в бухгалтерском учете представляет собой расход. При этом дополнительные налоговые обязательства для заказчика не возникают, если расход связан с его предпринимательской деятельностью.

Проверка регистрации

Перед проведением оплаты рекомендуется проверить статус контрагента в официальных источниках, таких как Эстонский коммерческий регистр или портал teatmik.ee. Это позволяет убедиться, что предприятие действительно зарегистрировано и действует легально. Если на счете указан номер обязанного по налогу с оборота (KMKR), его тоже стоит проверить в Коммерческом регистре.

Такой подход помогает минимизировать риски и упрощает документооборот, делая его прозрачным и соответствующим законодательству.

Однако важно учитывать, что подобные соглашения не должны использоваться для обхода трудовых отношений (так называемое OÜ-tamine), когда вместо найма сотрудника создаются формальные договоры с его паевым товариществом. Это может повлечь налоговые последствия и юридические риски.

Вариант 3: оплата физическому лицу в Эстонии без предпринимательского статуса

Если физическое лицо из Эстонии не является собственником предпринимательского счета и не зарегистрировано как OÜ или FIE, выплата за его услуги облагается налогами так же, как заработная плата.

Налоговые обязательства

Предприятие, производящее выплату, обязано задекларировать ее как заработную плату и уплатить все налоги, включая: подоходный налог; социальный налог; платежи по страхованию от безработицы; взносы в пенсионный фонд второй ступени, если есть подключение к фонду.

Ограничения в налоговых льготах

Использование налоговых льгот, таких как не облагаемый подоходным налогом доход, невозможно, если физическое лицо не подало соответствующее заявление. Это увеличивает налоговую нагрузку для предприятия.

Особенности работы с иностранцами

Если оказывающее услуги физическое лицо является гражданином государства, не входящего в Европейский союз, необходимо учитывать дополнительные требования:

- Убедиться, что у иностранца есть право на пребывание и работу в Эстонии.

- В случае отсутствия разрешения необходимо предварительно оформить все необходимые документы, а уже затем производить выплаты.

Вариант 4: оплата физическому лицу – иностранному гражданину, проживающему и работающему за границей

Одна из распространенных форм сотрудничества – заключение трудового договора или договора подряда с физическим лицом – иностранцем, которое проживает и выполняет работу за пределами Эстонии. В таких договорах обычно прописывается, что физическое лицо получает брутто-сумму, включая налоги, и самостоятельно отвечает за их уплату в своей стране. Место выполнения работы – территория другого государства.

Основные аспекты:

Отсутствие налоговых претензий в Эстонии

При подобной форме сотрудничества у Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) не возникает вопросов или требований к фирме-заказчику.

Учет международных налоговых аспектов

Компании-заказчику необходимо учитывать возможные обязательства, связанные с налоговым законодательством страны проживания лица, оказывающего услуги.

Регистрация в другой стране

При длительных рабочих отношениях у эстонского предприятия может возникнуть обязанность зарегистрироваться в государстве, где находится оказывающее услуги лицо, и уплачивать там налоги.

Рекомендация

Во избежание налоговых рисков и ошибок в международных операциях настоятельно рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом в стране проживания лица, оказывающего услуги.

Вариант 5: покупка услуг у зарубежного паевого товарищества или предпринимателя – физического лица

Если ваша компания приобретает услуги у зарубежного предприятия (OÜ или FIE), то возможны два варианта:

•Вы НЕ являетесь плательщиком налога с оборота, иными словами, у вашей компании нет KMKR-номера в Эстонии. В таком случае, при покупке определенных услуг (список услуг перечислен в части 5 статьи 10 Закона о налоге с оборота) вы обязаны стать ограниченным налогообязанным, подавать соответствующую декларацию и платить налог с оборота с этих услуг в Эстонии.

•Вы являетесь плательщиком налога с оборота. Вы просто декларируете покупку в своей декларации об обороте, применяя механизм обратного начисления. Если расходы связаны с предпринимательством и облагаемым оборотом вашей компании, то доплачивать налог в Эстонии не придется.

Важно заранее уточнить, какие услуги требуют регистрации ограниченным обязанным по налогу с оборота, и задекларировать сделку должным образом. Подробнее про обязанность зарегистрироваться ограниченным обязанным по налогу с оборота можно на сайте налогового управляющего Эстонии.

Следует, однако, отметить, что бухгалтер не может принимать бизнес-решения за предпринимателя, а также не всегда способен предостеречь от всех возможных ошибок, ведь бухгалтерский учет – это отражение уже совершенных финансово-хозяйственных операций, работа с прошлым. Именно поэтому предпринимателю так важно заранее обсудить ситуацию или бизнес-идею с бухгалтером, прежде чем принимать ключевые решения и осуществлять выплаты.