Адвокат: производители могут даже не подозревать, что им нужно спецразрешение на экспорт
Эстонские технологические компании и стартапы могут с удивлением обнаружить, что для экспорта их товаров и ИТ-систем требуется специальное разрешение, поскольку такие технологии могут применяться не только в гражданских, но и в военных целях.
Контроль за экспортом и импортом продукции двойного назначения в Эстонии осуществляет Налогово-таможенный департамент.
Foto: Андрас Кралла
По словам адвоката юридического бюро Hedman Владислава Линько, например, к продукции двойного назначения (англ. dual-use), экспортировать которую можно только при наличии специального разрешения, может относиться программное обеспечение (ПО), используемое для управления дронами, киберзащиты или шифрования данных.
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