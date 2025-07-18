Адвокат: производители могут даже не подозревать, что им нужно спецразрешение на экспорт

«С большой долей вероятности этот актив будет ликвидирован», – говорит учредитель Free Sky Solutions, попавшей под санкции США в августе, Игорь Реутов. Ни он сам, ни его бизнес и, тем более, его эстонское юрлицо не занимались поставками в Россию после февраля 2022 года, утверждает предприниматель.