Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,16%300,01
  • OMX Riga0,26%890,65
  • OMX Tallinn−0,06%2 062,22
  • OMX Vilnius0,06%1 208,19
  • S&P 5000,54%6 297,36
  • DOW 300,52%44 484,49
  • Nasdaq 0,75%20 885,65
  • FTSE 1000,23%8 992,91
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,02
  • OMX Baltic0,16%300,01
  • OMX Riga0,26%890,65
  • OMX Tallinn−0,06%2 062,22
  • OMX Vilnius0,06%1 208,19
  • S&P 5000,54%6 297,36
  • DOW 300,52%44 484,49
  • Nasdaq 0,75%20 885,65
  • FTSE 1000,23%8 992,91
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,02
  • 18.07.25, 07:00

Адвокат: производители могут даже не подозревать, что им нужно спецразрешение на экспорт

Эстонские технологические компании и стартапы могут с удивлением обнаружить, что для экспорта их товаров и ИТ-систем требуется специальное разрешение, поскольку такие технологии могут применяться не только в гражданских, но и в военных целях.
Контроль за экспортом и импортом продукции двойного назначения в Эстонии осуществляет Налогово-таможенный департамент.
  • Контроль за экспортом и импортом продукции двойного назначения в Эстонии осуществляет Налогово-таможенный департамент.
  • Foto: Андрас Кралла
По словам адвоката юридического бюро Hedman Владислава Линько, например, к продукции двойного назначения (англ. dual-use), экспортировать которую можно только при наличии специального разрешения, может относиться программное обеспечение (ПО), используемое для управления дронами, киберзащиты или шифрования данных.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 05.05.25, 06:00
Годы тюрьмы или штраф до 40 млн евро: наказание за провоз запрещенных товаров ужесточилось
С 27 апреля в Эстонии вступили в силу ужесточенные требования к провозу в Россию наличных денег и подсанкционных товаров. Если раньше уголовному наказанию подлежали только умышленные преступления, то теперь угодить в тюрьму можно и за действия, совершенные по неосторожности.
Эпицентр
  • 03.09.24, 06:00
Владелец компании, попавшей под санкции США: «Мой эстонский бизнес не работал на Россию»
«С большой долей вероятности этот актив будет ликвидирован», – говорит учредитель Free Sky Solutions, попавшей под санкции США в августе, Игорь Реутов. Ни он сам, ни его бизнес и, тем более, его эстонское юрлицо не занимались поставками в Россию после февраля 2022 года, утверждает предприниматель.
Новости
  • 13.08.24, 06:00
Новый порядок на границе: изменения не такие большие, пока вы не вызываете подозрений
Эстонские таможенники переходят от выборочных проверок к контролю всех пересекающих границу людей и автомобилей. Начальник Отдела таможенного контроля НТД Вольдемар Ланно на погранпункте Лухамаа рассказал корреспонденту ДВ, что переход будет постепенным. Изменения для частных лиц будут не такими значительными, как казалось поначалу, но времени на досмотр потребуется больше.
Новости
  • 01.07.25, 10:39
Хиллар Тедер об украинских санкциях: Эстония не защищает свой бизнес за рубежом
Украина ввела санкции против трех эстонских предпринимателей: Хиллара и Раунo Тедеров, а также Лаури Рейнберга. Причины самим подсанкционным лицам непонятны. Хиллар Тедер убежден, что эти санкции несправедливы.
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.07.25, 14:45
Крупный предприниматель Юри Кюльвик снял десятки миллионов дивидендов
2
Новости
  • 16.07.25, 16:40
Новый конфликт вокруг ветропарка: местные жители вывели из себя одного из крупнейших игроков «зеленой» энергетики Эстонии
3
Эпицентр
  • 17.07.25, 13:20
Утечка банковской переписки: по просьбе таинственного акционера Coop искал деньги для чешской автомобильной схемы
4
Биржа
  • 17.07.25, 06:00
«Черный лебедь» на местном рынке облигаций практически неизбежен
5
Биржа
  • 16.07.25, 13:37
Погрязшая в убытках компания по аренде самокатов вновь меняет генерального директора
6
Новости
  • 15.07.25, 15:30
Производитель зерна из Ида-Вирумаа ушел в огромные убытки

Последние новости

  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Биржа
  • 18.07.25, 10:33
Кредитный портфель Coop Pank рекордно вырос, прибыль упала
Новости
  • 18.07.25, 09:52
Страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России
Эпицентр
  • 18.07.25, 09:41
Первый тендер Кайтселийта по поставкам дрона застрял из-за тяжбы
Подсказка
  • 18.07.25, 07:00
Адвокат: производители могут даже не подозревать, что им нужно спецразрешение на экспорт
Эпицентр
  • 18.07.25, 06:00
Экспорт ГУЛАГа: как с подачи Сталина рыли могилу буржуазии
Новости
  • 17.07.25, 17:08
Тендеры провалились: Таллинн реконструирует старые автобусы
Подсказка
  • 17.07.25, 17:06
Борьба с недобросовестным арендатором: как решить проблему в рамках закона?

Сейчас в фокусе

«Черный лебедь» на местном рынке облигаций практически неизбежен
Биржа
  • 17.07.25, 06:00
«Черный лебедь» на местном рынке облигаций практически неизбежен
Глава Coop Liising обратился с предложением в анализирующий выдачу лизингов банковский комитет, рассказав ему о чешской автомобильной схеме.
Эпицентр
  • 17.07.25, 13:20
Утечка банковской переписки: по просьбе таинственного акционера Coop искал деньги для чешской автомобильной схемы
В конце прошлого года Nobe заключила договор на строительство каркаса многофункционального высотного здания Eedu в таллиннском квартале Маакри, на фото – работы в июне этого года.
Новости
  • 17.07.25, 08:04
Бывший бизнес Nordecon резко скакнул вверх при новых собственниках
Журналист ДВ Алексей Шишкин.
Mнения
  • 17.07.25, 07:00
Заговор строителей оживит вялый рынок недвижимости в Таллинне
В расположенной в Ляэне-Вирумаа волости Винни местные жители выступают против строительства ветропарков, и дело даже дошло до суда, в котором волость, однако, потерпела поражение. Похожие проблемы сейчас назревают и в волости Хальяла.
Новости
  • 16.07.25, 16:40
Новый конфликт вокруг ветропарка: местные жители вывели из себя одного из крупнейших игроков «зеленой» энергетики Эстонии
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги.
Новости
  • 17.07.25, 09:49
Лиги: не могу обещать, что налоги больше не вырастут
Концерн деревообрабатывающего промышленника Юри Кюльвика включает 36 компаний по всему миру.
Новости
  • 16.07.25, 14:45
Крупный предприниматель Юри Кюльвик снял десятки миллионов дивидендов
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025