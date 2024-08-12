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Николай Андреев

13 августа 2024 в 3:00









Новый порядок на границе: изменения не такие большие, пока вы не вызываете подозрений

Люди переходят эстонско-российскую границу в погранпункте Лухамаа. Пешком это быстро, в то время как автомобильные очереди едва движутся. Фото: Николай Андреев

Эстонские таможенники переходят от выборочных проверок к контролю всех пересекающих границу людей и автомобилей. Начальник Отдела таможенного контроля НТД Вольдемар Ланно на погранпункте Лухамаа рассказал корреспонденту ДВ, что переход будет постепенным. Изменения для частных лиц будут не такими значительными, как казалось поначалу, но времени на досмотр потребуется больше.

Для перевозчиков новый порядок означает более серьезный контроль документов и рентген автомобилей. И только в случае подозрений на контрабанду или нарушение санкций против РФ, машину нужно будет разгрузить, причем организовать разгрузку и оплатить ее должен будет декларант.

На въезде в Эстонию проверка будет занимать больше времени и у частных лиц, и у дальнобойщиков. На выезде из Эстонии через Лухамаа и Койдула это замедление может быть практически незаметно, поскольку прохождение пограничного и таможенного контроля на российской стороне занимает больше времени, и, пройдя проверки на эстонской стороне, автомобили все равно долго стоят в очереди на российский контроль.

Фуры из Казахстана ожидают вызова на пограничный контроль. Один из водителей использовал капот машины для сушки одежды. Фото: Николай Андреев

В спящем режиме

В Лухамаа медлительность соседей особенно заметна – на эстонском погранпункте тихо и немноголюдно. По данным системы электронного бронирования очереди GoSwift, в Россию через Лухамаа выезжают лишь 20-30 грузовиков категории С и около полусотни легковых автомобилей в сутки, через погранпункт Койдула – еще меньше.

Границу в Лухамаа, как и в других погранпунктах, можно перейти и пешком. Но пешеходов здесь совсем немного, и те, с которыми поговорил корреспондент ДВ, ехали из России через Эстонию домой в Латвию.

Въезд в Эстонию со стороны России. Погранпункт Лухамаа работает, но из-за медленной работы российской таможни движения на границе почти не видно. Фото: Николай Андреев

По словам таможенников, для Лухамаа характерна такая ситуация и с грузовыми автомобилями – фур с иностранными номерами, видимо, даже больше, чем с эстонскими. Вольдемар Ланно рассказал, что на погранпунктах Латвии для грузовиков – живая очередь, поэтому перевозчики выбирают более удобные эстонские погранпункты и для поездок из Латвии в Россию.

На площадке ожидания очереди в Лухамаа – грузовики с латвийскими, литовскими номерами, несколько фур из Казахстана, есть машины из Румынии и Чехии. Разнообразие номеров на легковых машинах еще больше: кроме перечисленных выше стран, много машин, приехавших из Германии, можно увидеть номера Украины и даже Киргизии.

Электромобиль из Киргизии стоит на зарядке в эстонском погранпункте Лухамаа. Парковки здесь заполнены машинами с номерами самых разных государств. Фото: Николай Андреев

Говорить будут с каждым, проверять – не всех

Более подробно о новом порядке работы ДВ рассказывает начальник Отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Вольдемар Ланно.

Итак, на границе уже действует новый порядок?

С пятницы мы начали плавный переход на полный, стопроцентный досмотр. Почему плавный? Чтобы посмотреть, что у нас будет твориться за пределами таможенных пунктов, будет ли это все влиять на очереди?

С другой стороны, мы сами тоже должны привыкнуть к новой ситуации. Если мы и наши коллеги-пограничники до этого годами думали, что контроль должен быть быстрый и эффективный, то сейчас эта ситуация меняется, разворачивается на 180 градусов. Теперь наша цель – досмотреть, проверить. Да, это будет влиять на скорость прохождения, но делать нечего.

Начальник Отдела таможенного контроля НТД Вольдемар Ланно. Фото: Maksu- ja Tolliamet

В чем были проблемы, почему понадобились изменения?

Первая цель – это все-таки контроль за санкционным режимом. Тот способ, которым мы работали до этого, оказался немножечко слабоват. Потому что все-таки пытаются вывозить товары двойного назначения, стратегические товары или товары, которые можно использовать в военной промышленности. И наша должностная и, конечно, моральная обязанность – этого не допускать. Поэтому было принято решение о переходе на полный контроль, то есть, при каждом пересечении границы и человек, и транспортное средство, и товар, будут иметь контакт с таможенником. Во-первых, это, конечно, интервью, которое таможенник будет проводить, и визуальный контроль, осмотр человека и вещей. И уже затем, на основании того, что таможенник слышит, видит, чувствует, он будет принимать решение: контролировать усиленно, или мы уверены, что человек не врет нам, и можно будет его пропустить дальше?

А как это будет работать с фурами?

Так же – контакт, контроль документов. Единственное, что добавляется – проверяем документы на груз, декларации, накладные, счета, договоры, в общем – полный комплект документов. Затем направляем на просвечивание, смотрим, что там, и при необходимости открываем прицеп и уже смотрим все коробки, часть коробок можем выборочно открыть и посмотреть, тот ли там товар, который задекларирован. Скажем так, если действительно возникают какие-то подозрения или мы что-то обнаруживаем, то тогда уже будет полная разгрузка, полный пересчет, открывание коробок. Тогда это затянется надолго, конечно.

Кто именно должен заниматься разгрузкой – таможня или перевозчик?

По закону предоставление груза для таможенного досмотра является обязанностью. Причем, я бы сказал, не перевозчика, а декларанта, принципала.

Официально в Казахстан, реально – в Россию

Распространенная ситуация, о которой часто говорят, что грузы въезжают в Россию как бы для транзита в Казахстан или в какую-то другую страну. Но они до туда не доезжают. С этим вы тоже собираетесь сейчас бороться сильнее?

Да, благодаря контролю. Этот контроль и нужен именно для того, чтобы исключить серый экспорт в Россию, он сейчас у нас очень сильный. То есть, если есть какое-то маленькое подозрение, что груз не дойдет до Казахстана или до Грузии, или до какой-то другой страны, мы уже требуем, во-первых, документы, договоры, платежные поручения, еще что-то, чтобы у нас была полная картина. И в том случае, если у нас есть подозрения, мы уже можем сказать: нет, едешь обратно.

Машины с грузом, попавшим под подозрение, ожидают решения таможни. Фото: Николай Андреев

С другой стороны, конечно, если все корректно, если у нас нет никаких оснований для подозрений, то и остановить это тоже нет возможности. Эстония несколько раз делала предложение запретить транзит через Россию в третьи страны, но пока Европейский Союз молчит. Может, однажды дойдем до этого: если в Казахстан, то другим путем – не через Россию. Обходные пути останутся, через ту же Турцию, через Грузию, но это уже будет более затратно, чем если выехать здесь через Койдула или Лухамаа и отвезти груз в Петербург или Псков.

Какие способы обмана чаще всего используют, чтобы груз, который по документам транзитный, на самом деле выгрузить в России? Как это обычно делается?

Тут много разных способов, в основном, конечно, это то, что получатель находится где-то в другой стране. Даже если все документы будут, как говорится, комар носа не подточит, все будет выглядеть очень хорошо, есть возможность того, что они оставят это в России. Я думаю, российская таможня работает сейчас по-другому – если раньше они боролись, чтобы транзитный груз не оставался в России, то сейчас они работают наоборот. Я больше, чем уверен. Да, и у меня нет подтверждения, официально такую информацию никто не даст, но серый импорт в Россию идет и идет очень мощно. А какая цель была при вводе санкций? Чтобы лишить их этого.

Самое распространенное нарушение – по незнанию

Из того, что запрещено к вывозу в РФ, что чаще всего везут или несут?

Если мы поговорим про частных лиц, то первое – это, конечно, валюта, а именно купюры, которые выпущены в Европейском Союзе. Это евро, злотые, шведские кроны. Как правило, провоз европейских валют запрещен, но есть маленькая оговорка, чтобы быть человечнее: если ты доказываешь на границе, например, что эти деньги нужны тебе для путешествия, то есть именно для личного использования, для оплаты гостиницы, для билетов, для питания или еще чего-то, и ты можешь убедить в этом таможенника, тогда можно. Конкретные суммы не оговариваются, опять же, все это индивидуально. Например, если ехать отсюда (из Лухамаа – прим. ред.) в Псков, то одна сумма может быть, если в Петербург или Москву – другая сумма. Но люди все-таки ошибаются, многие честно признают (конечно, радует, что люди все-таки честны с таможней), что везут, например, родителям, для какой-то операции или медицинских услуг, для учебы. Вот тогда мы говорим «стоп, нельзя». Фиксируем нарушение и отправляем назад.

Стоянка у границы: машин много, движения почти нет. Фото: Николай Андреев

И это наказуемо?

Вообще, за нарушение санкционного режима – уголовное наказание. Но мы должны все-таки отделять тех, кто делает это умышленно, от тех, кто делает это по незнанию. Ведь, в основном, с валютой мы задерживаем людей, которые живут не здесь, а, скажем, в Германии или Финляндии.

Да, как я сказал, это наказуемо, но если мы не видим умысла, не видим, что деньги специально прячут и врут, то на первый раз мы ограничиваемся предупреждением и даем инфолисток, где приведены законы, примерный перечень товаров, которые нельзя вывозить. При вторичном нарушении уже будет возбуждаться уголовное дело и – до 5 лет лишения свободы.

Формально, если путешественник поменяет в Эстонии евро на рубли или на доллары, то это уже будет законно?

Да, потому что нельзя те валюты, которые выпущены в Европейском Союзе.

А из санкционных товаров что вы чаще всего обнаруживаете?

Мы немножко смотрим российскую прессу и нашли зимой такое интересное сообщение: ассоциация автовладельцев обратилась к премьер-министру Мишустину с просьбой каким-то способом обеспечить хорошие моторные масла, потому что то, что производит Газпром, Лукойл или еще кто-то там – полная ерунда. Мол, машины у нас хорошие, мы хотим иностранного масла.

Может показаться, что это мелочь, что мы отправили с границы назад 5 литров масла, был случай, что 20 литров кто-то пытался провести на машине… Но все это накапливается и уже сказывается на жизни, создает кому-то неудобства. Даже приятно было это читать.

Еще, например, везут дроны, которые попадают в категорию стратегических товаров, которые можно сразу использовать для ведения войны. Везут дроны послабее, других модификаций. Все дроны мы задерживаем и выясняем, попадают ли они в опасную категорию (...). Попадаются части огнестрельного оружия, чипы бывают.

Путешественникам поможет окончание лета

Какие дальнейшие шаги с вашей стороны потребуются, когда вы оцените новую ситуацию? Например, вам понадобится дополнительный персонал?

Надо все-таки рассчитывать на то, что очереди все равно будут. Нас успокаивает то, что скорость работы со стороны России всегда была… ну, не спешат они никуда. Я приезжаю на границу и вижу машины, которые уже оформлены с нашей стороны. Часа через четыре уезжаю, и бывает, что эти машины так и стоят.

Если говорить о пассажирах, то лето заканчивается, заканчиваются отпуска, дети скоро пойдут в школу, и это скажется. Например, с 1 мая мы сократили часы работы в Нарве, но до середины июня не было такого, что там сейчас творится. Очередь была перед открытием, но рассасывалась за час-полтора и люди ходили свободно.

Да, может в Россию стали медленнее пропускать, но все-таки главное, что отпуска начались, и сразу стало больше людей. Сейчас все вернется немного назад, я думаю, ничего страшного не будет. И в дополнительном персонале мы не видим необходимости.

Самое главное, контакт будет у всех, а дальше уже таможенник будет решать, у кого нужно чемоданы «распотрошить», скажем так, все вытащить, а у кого просто открыть и посмотреть, если человек не врет, если едет семья с детьми, и у них ничего подозрительного нет, то для них все будет быстрее.

Есть еще один фактор, причем, я думаю, он самый важный. Когда у нас будет стопроцентный досмотр, многие скажут: да зачем оно мне надо – так рисковать? Наша практика показывает, и это даже научно доказано, что при введении тотального досмотра количество нарушений возрастает сразу.

Количество обнаруженных нарушений?

Да. А потом люди скажут, зачем нарушать, если все равно попадусь? Мы это видели, когда в 2013 году поменяли закон об акцизах, и тогда изменились правила провоза сигарет, алкоголя и топлива. Тоже поначалу было очень много работы, очень часто пытались обмануть, но потом стало свободнее для туристов. Когда еще отношения с Российской Федерацией были нормальные, мы освободили место для нормальных людей, которые приезжали к нам, тратили здесь деньги. Вместо тех, кто ездил в Россию, заправлялся там и потом здесь продавал бензин или сигареты. Сейчас будет то же самое: контроль увеличит очередь, но потом все нормализуется.