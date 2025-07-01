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  • 01.07.25, 10:39

Хиллар Тедер об украинских санкциях: Эстония не защищает свой бизнес за рубежом

Украина ввела санкции против трех эстонских предпринимателей: Хиллара и Раунo Тедеров, а также Лаури Рейнберга. Причины самим подсанкционным лицам непонятны. Хиллар Тедер убежден, что эти санкции несправедливы.
Урмас Сыырумаа, у которого в Украине когда-то была охранная фирма, и вовсе утверждает, что вести там бизнес просто нельзя.
  • Урмас Сыырумаа, у которого в Украине когда-то была охранная фирма, и вовсе утверждает, что вести там бизнес просто нельзя.
  • Foto: Лийз Трейманн
«Мне трудно комментировать эти события: я уже четыре года не был в Украине и пять лет не имею там никакой собственности. Знаю, что там опасаются новых рейдерских захватов, но больше у меня информации нет. Некоторые из людей, попавших под эти санкции, уже как 2,5 года не имеют никакого отношения к Arricano. Какое отношение они имеют к этому всему? Какое отношение к этому имею я, уже пять лет не являющийся акционером Arricano?» – задается вопросом Тедер.
Одной из возможных причин введения санкций против эстонских предпринимателей называют торговый центр «Южная галерея» в Симферополе, который до 2022 года принадлежал компании Тедера Arricano. Однако Тедер подчеркивает, что никаких санкций предприятие не нарушало.
«В 2009-2013 годах мы совместно с Европейским банком реконструкции и развития строили этот торговый центр в Крыму. Он был построен еще в то время, когда Крым был под контролем Украины. Центр проработал 10 лет, потом продали. Самым крупным арендатором была торговая сеть Auchan – не удивлюсь, если она работает там до сих пор. Arricano не нарушала никаких санкций», – считает предприниматель.

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Эстония не имеет влияния

По мнению Тедера, сегодня в Украине могут хорошо делать бизнес только представители тех стран, которые обладают силой и влиянием. Эстонию к этим странам он не относит.
«И если мы уж тратим десятки миллионов долларов на содержание своего посольства там, то я считаю, что смысл его деятельности должен быть не в том, чтобы чиновники приезжали попить пиво или сфотографироваться на фоне танков, а чтобы помочь нашим предприятиям расти, стать сильнее, а эстонское государство получило бы больше налогов», – рассуждает Тедер.
Он подчеркивает, что одна из задач Министерства иностранных дел – это защищать эстонские предприятия за рубежом, и именно этого Эстония не делает. «Французы работают по всей России, и никто на них не обрушивается, никто им в Украине не говорит, что это вы тут держите гипермаркеты в России и поддерживаете оккупантов. Никто это не говорит американцам, никто этого не говорит немцам. А эстонцам, такое ощущение, можно сказать вообще все, что угодно, – настолько беспомощно наше государство», – добавил предприниматель.

Бизнес в Украине? Держаться подальше!

По мнению Тедера, у эстонских предпринимателей есть возможность добиться успеха в Украине в том случае, если они найдут местных квалифицированных людей и разберутся в специфике.
«Думаю, что эстонские предприниматели могли бы преуспеть в Украине там, где наши ребята традиционно сильны, – например, в сельскохозяйственном секторе, возможно, строительном. Хорошо, чтобы это была массовая сфера – тогда больше шансов, что ты найдешь умных людей на месте, которые тебе помогут. Очень важно понимать местную специфику: когда Auchan заходил на рынки России и Украины, он вначале посылал в страну 30 человек, которые жили в семьях и каждый день записывали, что люди покупают. И только потом, на основе собранных данных, они начинали думать, в чем может заключаться потенциальный бизнес», – приводит он пример.
«Но пока война не закончится, говорить о каком-то бизнесе не приходится. Мы не знаем, какой станет послевоенная Украина. Например, многие находятся на передовой и получают 2000-3000 евро в месяц. Захотят ли эти люди потом вернуться в строительный сектор и работать за 400 евро в месяц? Мы много чего не знаем. Сколько людей вернется, сколько будет инвалидов и т.д.», – рассуждает Тедер.
Предприниматель Урмас Сыырумаа, у которого в Украине когда-то была охранная фирма, гораздо более категоричен: он убежден, что вести там бизнес просто нельзя.
«От Украины нужно держаться как можно дальше. Воруют все. Посмотрите, что они сейчас сделали с Хилларом Тедером. Нет, не поймите меня неправильно: в этой стране хорошие рестораны, и покушать там можно прекрасно. Но вести дела – нет, – убежден он. – Если бы не несколько хороших людей, которые меня в Украине спасали раз десять, я бы тоже потерял все. Им нужно что-то делать с коррупцией, которая с каждым годом становится только хуже».
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