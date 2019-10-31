Айвар Хундимяги • Линда Ээнсаар • 31 октября 2019
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ТОП зарплат: где платят самые высокие зарплаты в Эстонии?
На вершине рейтинга - компания Microsoft Estonia, где сотрудники получают в среднем 8297 евро в месяц.
В десятку лучших плательщиков зарплат входят три торговые компании, две ИТ-компании, строительная фирма, фармацевтическое предприятие, консалтинговая компания, одна компания по управлению активами и раллийная команда Оття Тянака.
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