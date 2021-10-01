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1 октября 2021 в 3:00 Поделиться:









Кто они, самые богатые женщины Эстонии?

Стоимость активов Меэли Леэман оценивается в 29,3 млн евро. Фото: Рауль Меэ

В опубликованном на этой неделе рейтинге 500 богатейших жителей Эстонии по версии Äripäev самая состоятельная женщина, Кристи Веэбер, занимает 39-е место – стоимость ее активов оценивается в 94,8 млн евро.

В этом году в первую сотню ТОП 500 вошли сразу девять женщин, что является рекордным показателем за всю историю рейтингов. Кто же они, самые богатые женщины Эстонии, и что за активы им принадлежат?