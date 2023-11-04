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dv.ee

4 ноября 2023 в 11:59









ТОП фирм недвижимости: лидер не боится смелых решений

В ТОП фирм недвижимости по версии Äripäev вошли 82 предприятия. Лидером рейтинга нынешнего года стала фирма Mainor Ülemiste - девелопер таллиннского бизнес-городка Ülemiste City, в прошлом году занимавшая в нем лишь 11-ю строчку.

Mainor Ülemiste - девелопер таллиннского бизнес-городка Ülemiste City. Фото: Андрас Кралла

Как рассказывает глава Mainor Ülemiste Урсель Вельве, в 2020 году, в разгар коронакризиса, руководство компании приняло решение начать строительство нового здания Alma Tominga Maja на участке по адресу ул. Сеписе, 7 в городке Ülemiste City.