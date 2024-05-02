Победитель ТОПа зарплат платит свыше 12 000 евро

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Лучший плательщик зарплаты в этом году уступает прошлогоднему результату, но ряды стали теснее – чтобы попасть не только в первую сотню, но и в первую тысячу, пришлось платить более высокую зарплату по сравнению с прошлым годом.

Таблица отражает среднюю зарплату, выплаченную в прошлом году, и ее венчает сумма в 12 321 евро – столько в среднем выплачивала своим сотрудникам IT-фирма из Тарту, Splunk Services Estonia. В прошлом году средняя зарплата там превышала 15 000 евро. Компания в основном нанимает программистов и предоставляет услуги компании, зарегистрированной в США, поясняется в отчете.