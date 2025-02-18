Назад 18.02.25, 08:58 Сюрприз в ТОПе газелей: победитель увеличил прибыль на 15 миллионов евро В этом году в ТОПе газелей значительно меньше компаний, которым удалось увеличить прибыль на миллион евро. Зато победитель нового рейтинга по прибыльности удивил впечатляющим результатом.

Если в прошлом году лидерство обеспечивал прирост прибыли на 4 миллиона евро, то в этом году этого бы не хватило даже для попадания в тройку. Победитель увеличил прибыль за два года на 15,3 миллиона евро, опередив остальных с большим отрывом. Компанию возглавляет предприниматель, который уже много лет занимает высокие позиции в списке богатейших людей, публикуемом Äripäev.

Список самых быстрорастущих компаний последних лет будет объявлен 19 февраля на Gaselli Kongress. В тот же день Äripäev опубликует ТОП газелей.

В этом году в рейтинг вошли 16 компаний, увеличивших прибыль за два года как минимум на миллион евро. В прошлом году таких было 39.

В список вошли 100 газелей, которым удалось больше всего увеличить прибыль.