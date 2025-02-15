Деловые ведомости
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  • 15.02.25, 14:12

ТОП 15 розничных сетей по обороту: две показали впечатляющие результаты, остальные топчутся на месте

Сегодняшняя экономическая ситуация поставила розничные сети в условия жесткой конкуренции. За последние четыре квартала лишь немногим удалось значительно увеличить результаты, тогда как остальные столкнулись со стагнацией или даже снижением показателей.
Сегодня клиенты охотятся за скидками, и этот тренд, похоже, не исчезнет даже при улучшении экономической ситуации.
  • Сегодня клиенты охотятся за скидками, и этот тренд, похоже, не исчезнет даже при улучшении экономической ситуации. Foto: Liis Treimann
Совокупный оборот сектора в 2024 году составил 3,8 миллиарда евро, увеличившись на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. За последние четыре квартала изменения в общем обороте были незначительными, а в последние три квартала рост и снижение составляли менее 0,5%.
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