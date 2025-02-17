Назад 17.02.25, 10:55 ТОП Газелей: лидер увеличил оборот в 20 раз На этой неделе станут известны лучшие «газели» или быстрорастущие фирмы Эстонии. Первыми Äripäev публикует компании с самым высоким ростом оборота.

Иллюстративное фото. Foto: Imago Images / Scanpix

Компания, занявшая первое место в нынешнем ТОПе газелей по росту оборота, смогла увеличить оборот более чем в 20 раз за два года. Следующие восемь компаний также показали впечатляющий рост – как минимум в 10 раз за аналогичный период.