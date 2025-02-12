ТОП отелей: «После коронакризиса жаловаться было бы грех»
Первая тройка лидеров ТОП отелей хоть и с трудом, но заполняет свои номера, однако по докризисным временам скучают все. Экономическая ситуация заставляет владельцев гостиниц находить все более креативные решения.
Отель Krunk, расположенный в историческом центре Силламяэ, выставлен на продажу на портале недвижимости kv.ee. Хотя в Силламяэ есть другие места размещения, на данный момент Krunk – единственный в городе полноценный отель с рестораном.
OG Elektra строит в Вильянди спа-отель, подрядчиком выступает Nordecon. Строительство стоимостью 30 миллионов евро будет завершено через два года летом. По словам Олега Гросса, не менее 10 миллионов евро уйдет на внутреннее оснащение здания.
Туристы хвалят Старый город Таллинна за уют, средневековую красоту и ухоженную «открыточность». Но и на его карте есть темные пятна – заброшенные или не используемые старинные здания. «Деловые ведомости» составили их список, а заодно узнали, кто владеет ветшающими постройками.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.