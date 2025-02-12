Деловые ведомости
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  • 13.02.25, 16:30

ТОП отелей: «После коронакризиса жаловаться было бы грех»

Первая тройка лидеров ТОП отелей хоть и с трудом, но заполняет свои номера, однако по докризисным временам скучают все. Экономическая ситуация заставляет владельцев гостиниц находить все более креативные решения.
Отель Park Inn Hotell, находящийся в центре Таллинна.
  • Отель Park Inn Hotell, находящийся в центре Таллинна. Foto: Erakogu
В этом году в ТОП впервые вошла компания Central Hotell, которая управляет отелем Park Inn by Radisson Central Tallinn.
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