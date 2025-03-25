Назад 25.03.25, 08:12 ТОП дивидендов: Осиновский вывел из фирмы 25 млн, но остался без первого места На второе место свежего рейтинга ТОП дивидендов вышел владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, который по сравнению с предыдущим годом значительно увеличил доход собственника, но все же заметно уступил победителю рейтинга.

Олег Осиновский не раз становился победителем рейтинга ТОП дивидендов, в последний раз – с доходом от собственности свыше 11 миллионов евро. Однако на этот раз первое место занял новый игрок с значительно большей суммой. Foto: Liis Treimann

На этот раз в верхней части списка фигурируют значительно более крупные суммы. Доход владельца компании, занявшего первое место, более чем втрое превысил дивиденды прежнего победителя. Напомним, в прошлый раз ТОП дивидендов возглавил Олег Осиновский с суммой 11,52 миллиона евро.

Следует отметить, что свежий ТОП основан на суммах, выведенных из компаний в 2023 году, то есть на данных, содержащихся в отчетах за позапрошлый год, поскольку более свежие данные по большинству эстонских компаний, увы, пока недоступны для публики.

О росте дивидендов дают представление также пороговые значения первой десятки и сотни рейтинга, которые за год устремились вверх. В предыдущем списке дивиденды владельца, занявшего 10-е место, составляли 4,2 миллиона евро, а на 100-ю позицию можно было попасть с доходом около 930 000 евро. Теперь соответствующие показатели – 5,7 миллиона и почти 950 000 евро.

В новом ТОПе дивидендов мы представляем 200 предпринимателей с наибольшими доходами собственника.