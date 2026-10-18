Победитель TOПа архитектурных бюро благодаря тендерам превратил прежний убыток в 190 000 евро прибыли
В нынешнем ТОПе архитектурных бюро победил бизнес с тремя сотрудниками, продемонстрировавший очень быстрый рост оборота и прибыли. Первое место обеспечил тендер, в рамках которого было обновлено одно из учебных зданий TalTech, что принесло фирме более половины всего прошлогоднего дохода от продаж.
Победу архитектурному бюро Tava OÜ принес исключительно быстрый рост оборота и прибыли в 2025 году, а также очень высокая добавленная стоимость на одного работника. Бюро из трех человек при поддержке государственных закупок сумело добиться скачкообразного роста и превратить прежний убыток в солидную прибыль. Интервью с одним из владельцев бюро-победителя Райво Вахаром о том, как удалось достичь четырехкратного роста, можно прочитать на тематическом портале Kinnisvarauudised.
Tava в 2024 году выиграла рамочный договор TalTech на проектирование зданий с предельной стоимостью 2,5 млн евро и сроком действия 48 месяцев. Таким образом, крупнейшим заказчиком компании в 2025 году стал университет: согласно открытым данным, за год бюро получило от проектных работ для него более полумиллиона евро, точнее – около 543 000 евро, что составило более половины всей выручки компании за 2025 год в размере 938 232 евро.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Член правления Piletilevi PLG Яанус Бейльманн покинул компанию по продаже билетов. О причинах своего ухода он говорить не хочет, но рассказал, что еще несколько месяцев будет консультировать Piletilevi.
Каспар Корк, который прошлым летом покинул пост руководителя отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии, стал директором по продажам в корпоративном сегменте Meliva – одного из лидеров частного здравоохранения.
Ставшая в прошлом году новым собственником Rimi компания Salling Group намерена увеличить свою долю на рынке Эстонии и подчеркивает, что располагает для этого необходимыми финансовыми ресурсами. Звонок с предложением о приобретении кого-либо из конкурентов может последовать уже завтра.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.