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Победитель TOПа архитектурных бюро благодаря тендерам превратил прежний убыток в 190 000 евро прибыли

В нынешнем ТОПе архитектурных бюро победил бизнес с тремя сотрудниками, продемонстрировавший очень быстрый рост оборота и прибыли. Первое место обеспечил тендер, в рамках которого было обновлено одно из учебных зданий TalTech, что принесло фирме более половины всего прошлогоднего дохода от продаж.
Победителем нынешнего рейтинга стал генеральный проектировщик амортизированного учебного корпуса U03 TalTech. Эта работа обеспечила ему значительную часть выручки.
Победу архитектурному бюро Tava OÜ принес исключительно быстрый рост оборота и прибыли в 2025 году, а также очень высокая добавленная стоимость на одного работника. Бюро из трех человек при поддержке государственных закупок сумело добиться скачкообразного роста и превратить прежний убыток в солидную прибыль. Интервью с одним из владельцев бюро-победителя Райво Вахаром о том, как удалось достичь четырехкратного роста, можно прочитать на тематическом портале Kinnisvarauudised.
Tava в 2024 году выиграла рамочный договор TalTech на проектирование зданий с предельной стоимостью 2,5 млн евро и сроком действия 48 месяцев. Таким образом, крупнейшим заказчиком компании в 2025 году стал университет: согласно открытым данным, за год бюро получило от проектных работ для него более полумиллиона евро, точнее – около 543 000 евро, что составило более половины всей выручки компании за 2025 год в размере 938 232 евро.
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