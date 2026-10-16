Руководитель, проработавший в Piletilevi более 20 лет, ушел из компании. «Надеюсь, теперь дела пойдут быстрее и интереснее»
Член правления Piletilevi PLG Яанус Бейльманн покинул компанию по продаже билетов. О причинах своего ухода он говорить не хочет, но рассказал, что еще несколько месяцев будет консультировать Piletilevi.
Piletilevi Group завершила приобретение румынской компании по продаже и распространению билетов Ticketing Nation, а прошлым летом приобрела контрольный пакет акций старейшего игрока на этом рынке в Румынии – Bilete.ro.
Piletilevi Group приобрела контрольный пакет акций двух польских компаний по продаже билетов. Это сделало Piletilevi второй по величине компанией по продаже билетов на польском рынке. По словам руководителя фирмы Свена Нуутманна, на этом планы по расширению не заканчиваются.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.