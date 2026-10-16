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Руководитель, проработавший в Piletilevi более 20 лет, ушел из компании. «Надеюсь, теперь дела пойдут быстрее и интереснее»

Член правления Piletilevi PLG Яанус Бейльманн покинул компанию по продаже билетов. О причинах своего ухода он говорить не хочет, но рассказал, что еще несколько месяцев будет консультировать Piletilevi.
«В PLG мне еще надолго хватило бы интересных задач», – сказал Яанус Бейльманн, который около двух десятилетий входил в правление Piletilevi.
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