Компания Вяхи возглавила ТОП девелоперов: выручка выросла втрое, прибыль – вдвое

Invego намерена обеспечить рост в 2027 году за счет трех стратегий, ускорения процесса принятия решений и продукта, который выгодно отличается от решений конкурентов, заявил на конференции «Äriplaan» глава компании Кристьян-Тор Вяхи.
Чистая прибыль девелопера недвижимости Invego в прошлом году выросла до 10 млн евро. Согласно отчету, результат поддержали сделки по приобретению компаний по выгодной цене и рост стоимости недвижимости, которые в совокупности дали почти 12 млн евро.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.