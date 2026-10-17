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Компания Вяхи возглавила ТОП девелоперов: выручка выросла втрое, прибыль – вдвое

Портал Kinnisvarauudised составил ТОП 27 девелоперов строительных проектов. У победителя особенно выделяется резкий рост доходов от аренды – они увеличились почти в десять раз.
В деловом квартале Krulli Park площадью 36 000 квадратных метров, который построила компания Кристьяна-Тора Вяхи Invego, в частности, расположена эстонская штаб-квартира Wise.
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