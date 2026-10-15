Бывший топ-менеджер Luminor стал директором по продажам в Meliva
Каспар Корк, который прошлым летом покинул пост руководителя отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии, стал директором по продажам в корпоративном сегменте Meliva – одного из лидеров частного здравоохранения.
Сомнения в выгоде профобразования возмущают промышленников
Руководители промышленных предприятий в отчаянии. Пока они заманивают квалифицированных рабочих зарплатами заметно выше среднего, экономисты считают, что рынок труда не ценит выпускников профессиональных училищ.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.