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Бывший топ-менеджер Luminor стал директором по продажам в Meliva

Каспар Корк, который прошлым летом покинул пост руководителя отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии, стал директором по продажам в корпоративном сегменте Meliva – одного из лидеров частного здравоохранения.
Директорпо продажам в корпоративном сегменте Meliva Каспар Корк.
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