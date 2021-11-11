Галерея: 34 модели электромобилей - на выбор эстонскому покупателю

На переднем плане - первый полностью электрический автомобиль Lexus UX 300e, который может проехать до 300 км без подзарядки. Фото: Харро Пуусильд

Компания ABB вместе с дилерами электромобилей организовала выставку в Юри, на которой были представлены 34 моделей автомобилей 18 различных марок - все они продаются в Эстонии.

Также были продемонстрированы компоненты зарядной инфраструктуры для электромобилей, в том числе зарядные устройства и накопители энергии.