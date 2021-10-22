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    Дефицит на авторынке: предложение не соответствует спросу

    Эстонский авторынок продолжает «страдать» от дефицита новых автомобилей. Исключением являются электрокары, которые доступны здесь и сейчас, причём предлагаются в широком ассортименте. Тем не менее, покупательский спрос по-прежнему сосредоточен на бензиновых и дизельных автомобилях.

    Эстонское отделение шведско-швейцарской электротехнической компании ABB, выпускающей зарядные устройства для электромобилей, организовала демонстрацию всех продаваемых в Эстонии электрокаров. Были представлены уже доступные покупателям 34 модели от 18 автопроизводителей. «Сегодня наблюдается взрывной рост предложения различных электромобилей, - сказал руководитель ABB Baltics Юкка Патрикайнен. - Теперь мы ожидаем такого же взрывного спроса со стороны потребителей. Для этого нужно разрушить мифы, витающие вокруг электромобилей». Фото: ABB Baltics
    В сентябре рынок новых автомобилей Эстонии продемонстрировал умеренный рост: реализовано 1784 автомобиля (+3%), а в целом за три квартала этого года проданы 18 801 машина, что на 28% больше по сравнению с коронавирусным 2020 годом. Однако, если сравнивать эти цифры с допандемическим уровнем, то говорить о восстановлении рынка пока что рано, поскольку общее число проданных автомобилей на 13% не дотягивается до уровня 2019 года.
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