Коронавирус - не помеха: новинки на эстонском авторынке

Мировой автопром уже второй год вынужден сокращать производство из-за порождённых коронавирусом нехватки полупроводников, логистических сбоев и общеэкономической нестабильности. Тем не менее запуск в производство новых моделей идёт невиданными ранее темпами. В течение 2022 г. у автодилеров Эстонии появится около 80 новинок, причём практически все они будут либо сделанными с нуля, либо радикально переделанными автомобилями.
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