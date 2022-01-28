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Виктор Филоненко

28 января 2022 в 12:03 Поделиться:









Коронавирус - не помеха: новинки на эстонском авторынке

Мировой автопром уже второй год вынужден сокращать производство из-за порождённых коронавирусом нехватки полупроводников, логистических сбоев и общеэкономической нестабильности. Тем не менее запуск в производство новых моделей идёт невиданными ранее темпами. В течение 2022 г. у автодилеров Эстонии появится около 80 новинок, причём практически все они будут либо сделанными с нуля, либо радикально переделанными автомобилями.

Иллюстративное фото.

В первые дни февраля в Эстонии состоится премьерный показ испанского элект­рокара Cupra Born с ценником от 36 300 евро, а любителям авто «погорячее» будет предложена спортивная версия электромобиля Volkswagen ID.3.