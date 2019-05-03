dv.ee • 3 мая 2019
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Биржа

Акции производителя искусственного мяса выросли вдвое при выходе на биржу

Производитель искусственного мяса Beyond Meat вышел на биржу под тикером BYND. На старте торгов акции компании выросли более чем вдвое - с заявленных изначально $25 до более чем $50, сообщает vc.ru.

Фото: Beyond Meat

При стоимости акций в $25 компания оценивалась в $1,46 млрд, после старта торгов её капитализация превысила $3 млрд.

Beyond Meat планировала привлечь $240 млн для расширения производства, развития исследований и увеличения продаж.

У Beyond Meat есть несколько крупных конкурентов, среди них Impossible Foods, которая поставляет искусственное мясо в рестораны Burger King в США. Компания пока неприбыльна: на $56,4 млн выручки за девять месяцев 2018 года пришлось $22,4 млн убытков.

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