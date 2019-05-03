Акции производителя искусственного мяса выросли вдвое при выходе на биржу
Производитель искусственного мяса Beyond Meat вышел на биржу под тикером BYND. На старте торгов акции компании выросли более чем вдвое - с заявленных изначально $25 до более чем $50, сообщает vc.ru.
При стоимости акций в $25 компания оценивалась в $1,46 млрд, после старта торгов её капитализация превысила $3 млрд.
Beyond Meat планировала привлечь $240 млн для расширения производства, развития исследований и увеличения продаж.
У Beyond Meat есть несколько крупных конкурентов, среди них Impossible Foods, которая поставляет искусственное мясо в рестораны Burger King в США. Компания пока неприбыльна: на $56,4 млн выручки за девять месяцев 2018 года пришлось $22,4 млн убытков.
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