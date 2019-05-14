Верховный суд США разрешил пользователям подавать антимонопольные иски против Apple

Верховный суд США разрешил пользователям подавать антимонопольные иски против Apple из-за магазина приложений App Store.

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Суд постановил, что все пользователи iOS являются прямыми клиентами Apple, которые могут вести разбирательство против компании, сообщил Tjournal со ссылкой на Reuters.

После заявления Верховного суда акции Apple упали на 5,3% до 186,6 долларов за акцию. Впрочем, издание Bloomberg также связывает снижение стоимости акций с объявлением властей Китая о повышении пошлин на некоторые американские товары с июня.

26 ноября 2018 года пользователи iPhone обратились в Верховный суд США из-за того, что Apple продаёт приложения только через App Store. Они заявили, что компания создала незаконную монополию, которая создаёт завышенные цены.