Дмитрий Фефилов • 12 мая 2019
Интервью
Только для подписчиков
Владимир Фунтиков: людям нравится играть, просто не все готовы себе в этом признаться
В гостях у «Клуба инвесторов» побывал Владимир Фунтиков - основатель и руководитель компании-разработчика мобильных игр Creative Mobile.
В прошлом году при обороте в 8,66 млн. евро Creative Mobile заработала 48 352 евро прибыли. Хотя выручка за год выросла на треть, чистая прибыль компании упала в 11 раз. По словам Фунтикова, это объясняется тем, что сейчас предприятие вновь находится в фазе роста.
Статьи по теме
Все статьи по теме