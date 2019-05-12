Владимир Фунтиков: людям нравится играть, просто не все готовы себе в этом признаться

В гостях у «Клуба инвесторов» побывал Владимир Фунтиков - основатель и руководитель компании-разработчика мобильных игр Creative Mobile.

Creative Mobile kontoris. Фото: Andres Haabu

В прошлом году при обороте в 8,66 млн. евро Creative Mobile заработала 48 352 евро прибыли. Хотя выручка за год выросла на треть, чистая прибыль компании упала в 11 раз. По словам Фунтикова, это объясняется тем, что сейчас предприятие вновь находится в фазе роста.