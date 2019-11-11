Биржевая компания как личный кошелек мажоритарного владельца

За последние десять лет Ханс Луйк, крупный акционер предприятия Ekspress Grupp, вывел из предприятия 600 000 евро в виде компенсации за то, что в качестве частного лица обеспечивает кредиты компании. Еще порядка 133 000 евро он получил в качестве процентов по кредиту. Мелкие инвесторы разгневаны, крупные - предлагают решения.

Помимо кредитов и поручительства Ханса Луйка, компания Ekspress Grupp выделяется еще и щедростью платы правлению. Хотя рыночная стоимость Ekspress Grupp в прошлом году сократилась на 16,8 процента, правление получило на 21% больше вознаграждения, чем годом раньше. Если бы Ekspress Grupp в тот же период получила достойную прибыль и выплатила дивиденды, на это никто не обратил бы внимания. Фото: Andras Kralla

По словам Ханса Х. Луйка, процентная ставка в 12% для краткосрочного кредита в современных рыночных условиях более чем приемлема, и если найдется кто-нибудь, готовый выделить несколько миллионов на еще более выгодных условиях, он будет рад пригласить его финансировать следующие проекты Ekspress Grupp.