После того как стало известно о нападении на производителя дронов Threod Systems, Государственная канцелярия сообщила, что премьер-министр Кристен Михал поручил подготовить необходимые шаги для закрытия границы с Россией.
Закрытие границы – информационная бомба, которая давно тикала. В Нарве этот вариант давно обсуждали, и все-таки бабахнуло неожиданно. Уверен, что у многих вечер прошел в переписке и телефонных разговорах с родственниками о том, что теперь делать.
После того как пункты пропуска на границе с Россией будут закрыты, множество эстонских компаний будут вынуждены перестраивать бизнес. А некоторым, вероятно, придется закрыться. «У меня бизнеса практически не осталось. Вот и все. Спасибо нашему правительству», – говорит один из предпринимателей.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.