Tallink: пассажиров стало больше, грузов - меньше

Количество пассажиров, перевезённых Tallink за январь, выросло на 12,4% (по сравнению с таким же периодом прошлого года) и составило 617 374 человека.

Фото: Лийз Трейманн

Больше всего в процентном соотношении выросло число пассажиров на линии Эстония-Швеция (+40%), однако там пассажиров всего 63 455. На линии Финляндия-Швеция было перевезено 182 146 пассажиров (+24%), на линии Эстония-Финляндия – 328 241 пассажир (+4,4%).