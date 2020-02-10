Банк Литвы нашел недостатки в отчете Apranga

По оценке Центрального банка Литвы, экономичесикй отчет Apranga не соответсвует международным стандартам. Фото: Raul Mee

Центральный банк Литвы обнаружил недостатки в отчете компании за 2018 год, но не предпринял никаких дальнейших мер, сообщила Apranga.

В отчете за 2018 год Центральный банк обнаружил ряд отклонений от международных стандартов бухгалтерского учета. Ошибки привели к тому, что балансовая стоимость активов в действительности оказалась выше, чем Apranga указала в балансе за 2018 год. Также в отчете регистрировались все доходы от продаж и игнорировалась возможность возврата некоторых товаров по истечении указанного периода.