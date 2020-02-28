Tallink боится потерять полмиллиона пассажиров

Индрек Мяэ • 28 февраля 2020Поделиться:БиржаТолько для подписчиковКоронавирусTallink боится потерять полмиллиона пассажировTallink Grupp сталкивается с массовой отменой бронирования из-за коронавируса. Фото: Liis TreimannОформите подписку на «Деловые ведомости»Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!Частное лицоПредприятиеСогласен с условиямиПлатёж картойПлатёж через телефонОплатитьЧтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:КоронавирусДивидендыАкцииБиржаТаллиннская БиржаTALLINK GRUPP ASПоделиться:Статьи по теме27. февраль 2020В Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом27. февраль 2020«Потеряли десятки тысяч евро из-за ситуации с коронавирусом»27. февраль 2020Какие меры принимает сеть Prisma в связи с коронавирусом?27. февраль 2020Больничная касса: у врачей есть инструкция на случай подозрений на коронавирусВсе статьи по теме