Индрек Мяэ • 28 февраля 2020
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Коронавирус

Tallink боится потерять полмиллиона пассажиров

Tallink Grupp сталкивается с массовой отменой бронирования из-за коронавируса.  Фото: Liis Treimann
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