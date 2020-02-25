Коронавирус задел Таллиннскую биржу

Таллиннская биржа. Фото: Лийз Трейманн

После трехдневного перерыва торгов на Таллиннской бирже индекс OMXT опустился за полчаса во вторник на 1,89% до 1338,31 пункта.

В частности, акции Nordecon снизились на 3,39%, Coop Pank - на 2,85%, Tallink - на 2,66%, Tallinna Kaubamaja - на 1,51%, Tallinna Sadam - на 1,4% и Tallinna Vesi - на 0,77%.

Мировые биржевые индексы упали в понедельник из-за неопределенности, вызванной быстрым распространением коронавируса.

Вирус распространился на более чем 30 стран, сообщает Bloomberg: резкий рост числа заразившихся зафиксирован в Южное Корее, а в Италии за три дня число заболевших выросло с 20 до 220, из-за чего государству пришлось закрыть на карантин регион рядом с Миланом с населением в 50 000 человек