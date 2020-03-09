Рубль упал

Для России отклонение курса доллара от прогнозных 65,7 рубля за доллар на каждый один рубль ведет к изменению нефтегазовых доходов бюджета на 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства финансов РФ. Фото: PantherMedia

На фоне обрушения нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex в понедельник утром составил 75 за доллар (на закрытии - 68,6 руб.), 85,9 - за евро (на закрытии - 77,5 руб.), пишет "Коммерсантъ".

Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем. На закрытии торгов в пятницу доллар стоил 68,57 рубля, евро - 77, 51 рубля.

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Цены на нефть рухнули на 30 процентов из-за провала переговоров стран-членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи. После фиаско на переговорах в формате ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи цены на нефть потерпели наиболее сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Текущая договоренность по сокращению добычи дейтсвует до конца марта, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

Ранее ОПЕК хотела сократить добычу нефти. Причной для такого решения картеля послужила вспышка коронавируса и как результат снижение спроса на нефть - страны ОПЕК задумались о дополнительном снижении добычи.