ETF - инвестиция для любого инвестора и портфеля

Частный инвестор и тренер по финансовой грамотности Екатерина Тинт рассказала о перспективных торгуемых инвестиционных фондах из своего портфеля. Фото: Liis Treimann

Инвестиционный мир полон инструментов, которые позволяют различными способами увеличивать накопления и управлять рисками. Однако, как гласит известная поговорка - все гениальное просто. И, похоже, что это правило работает и на рынках.

Ставший популярным за последнее десятилетие инструмент Exchange-Traded Fund или ETF (торгуемый инвестиционный фонд или ТИФ) отчасти можно отнести к новым. Правда, свои истоки он берет в 1970-х годах. После запуска банками нескольких паевых индексных фондов (Index Mutual Funds), нацеленных на институциональных инвесторов, знаменитый управляющий и основатель компании The Vanguard Group Джон Богл в конце 1975 года запустил взаимный индексный фонд, который отслеживал американский индекс S&P 500 и был доступен розничным инвесторам.