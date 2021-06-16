Инвестирование в золото: как это делать и что учесть?

Одна из самых обсуждаемых экономических тем последнего времени - растущая инфляция и угроза того, что она может оказаться отнюдь не кратковременным явлением. Побаиваются высокой инфляции не только в Эстонии, но и во всех ведущих экономиках мира.

Если вы хотите обезопаситься от инфляции путём покупки физического золота, то среди разных предложений надо искать самое выгодное. Вес продаваемых слитков и монет может колебаться от одного до нескольких сотен граммов.

О том, что такое инфляция, чем она плоха и хороша, я подробно писал в сентябре 2020 года. Сама по себе инфляция не является каким-то жутким явлением, в экономической истории любой страны можно найти периоды высокой инфляции; есть страны, которые годами живут в таких условиях: например, Аргентина, Казахстан, Турция. Многие читатели наверняка помнят вторую половину 1990-х в Эстонии, когда темп среднегодовой инфляции составлял 14,6% (!), начало же 1990-х вообще сопровождалось гиперинфляцией.