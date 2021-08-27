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    Merko подписала контракт с Tesla на 4 миллиона евро

    Эстонская строительная компания Merko Ehitus подписала четырехмиллионный контракт с производителем электромобилей Tesla на строительство сервисного центра в Осло, сообщает Äripäev.

    Панорама Осло (иллюстративное фото)Фото: NTB SCANPIX, REUTERS/Cornelius Poppe
    Компания Peritus Entreprenor AS, входящая в состав концерна Merko Ehitus, и Tesla Norway AS подписали накануне соглашение о проектировании и строительстве второго этапа сервисного центра Tesla в столице Норвегии, информирует Äripäev.
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    Есть один известный российский футболист (Александр Мостовой), над которым любят потешаться за то, что он часто произносит фразу: «А дальше-то что?». Скажем, забил кто-нибудь гол на Чемпионате мира, а Мостовой тут же возразит: «Ну забил он гол какой-то Мексике. А дальше-то что?». Похоже, нашей энергетике очень нужен свой Александр Мостовой.
    Есть один известный российский футболист (Александр Мостовой), над которым любят потешаться за то, что он часто произносит фразу: «А дальше-то что?». Скажем, забил кто-нибудь гол на Чемпионате мира, а Мостовой тут же возразит: «Ну забил он гол какой-то Мексике. А дальше-то что?». Похоже, нашей энергетике очень нужен свой Александр Мостовой.
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