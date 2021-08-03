dv.ee • 3 августа 2021 в 13:34
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Строительство

Merko Ehitus построит в Риге бизнес-центр за 22 млн евро

Cегодня представители Merko Ehitus заключили контракт на строительство бизнес-центра в Риге, стоимость проекта составляет почти 22 млн евро.

Строительные каски с логотипом Merko (иллюстративное фото)  Фото: Лийз Трейманн

Согласно распространенному биржевому сообщению, фирма SIA Merks, входящая в концерн Merko Ehitus, и компания SIA Gustava parks, входящая в состав UAB Galio Group, подписали соглашение по строительству бизнес-центра Gustavs в Риге.

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