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28 октября 2021 в 7:50 Поделиться:









Оборот Arco Vara увеличился втрое

Руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ. Фото: Дейзи Лаппард

Оборот концерна недвижимости Arco Vara за первые девять месяцев составил 11,3 млн евро, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом компания сообщает в пресс-релизе.

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Оборот Arco Vara в третьем квартале составил 613 000 евро по сравнению с 569 000 евро в годовом сравнении. Если в третьем квартале прошлого года компания получила операционный убыток в размере 126 000 евро, то за тот же период этого года операционная прибыль составила 294 000 евро.

Чистая прибыль за третий квартал составила 202 000 евро (3 квартал 2020 года: чистый убыток 228 000 евро), а за первые девять месяцев этого года – 2,4 млн евро (9 месяцев 2020 года: чистый убыток 277 000 евро).

По словам руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, завершившийся квартал для Arco Vara характеризуется в первую очередь весьма успешной эмиссией акций, подписка на которые была превышена почти в пять раз.

«Это значительный результат, учитывая, что одновременно было выпущено много акций и облигаций других предприятий», - отмечает Нийнемяэ. В подписке на акции Arco Vara приняли участие 6116 новых участников торгов. Целью Arco Vara было привлечь не менее 1000 новых инвесторов. Количество акционеров Arco Vara за последний год увеличилось примерно в семь раз.

Вырученные в результате эмиссии 2,25 миллиона евро будут использованы Arco Vara для финансирования следующих проектов. По словам Мико Нийнемяэ, полученный капитал пойдет как на развитие проекта Kodulahe Rannakalda, так и на скоро стартующий проект у озера Харку, в рамках которого будет построено около 400 новых квартир на земельном участке Paldiski 124b.

Кроме того, в настоящее время в стадии строительства находятся несколько проектов Arco Vara.

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«Arco Vara в настоящее время строит дома IV и V этапов проекта Kodulahe в Мериметса, - добавляет Нийнемяэ, по словам которого предварительные продажи последних пяти свободных квартир из 72 завершенных были оформлены именно в третьем квартале. - Таким образом, концерну гарантирован доход от продаж проекта Kodulahe в размере 12 миллионов евро к 2022 году. Ход строительства и бюджет складываются по графику».

В стадии строительства находится следующий этап Kodulahe - проект Rannakalda, продажи которого стартуют в ближайшие недели: «Проект развития Rannakalda состоит из 3-х и 4-х этажных многоквартирных домов - всего 108 домов и пять коммерческих помещений. Особенностью этого комплекса является его расположение – так близко к морю, как это возможно - между многоквартирными домами и морем будет пролегать только велосипедно-пешеходная дорожка от Штромки до Рокка-аль-Маре. В рамках этого проекта мы также впервые сотрудничаем с предприятием Enefit Volt, которое в рамках пилотного проекта сделает возможной установку зарядной станции для электромобилей на каждом парковочном месте – до сих пор такое удобство было недоступно по техническим причинам».

Акции Arco Vara по состоянию на 10:30 торгуются на уровне 2,83 евро. За неделю стоимость акций снизилась на 7,6%.