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    Цена на нефть упала ниже 75 долларов за баррель

    Цены на нефть вновь снижаются: трейдеры не исключают сокращения спроса из-за распространения нового штамма коронавируса, информирует Bloomberg.

    Нефтяная вышка (иллюстративное фото).Фото: WU HONG, EPA
    На торгах в Нью-Йорке цена на фьючерсы WTI упали накануне ниже 75 долларов за баррель, эталонный Brent подешевел почти до 79 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.
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