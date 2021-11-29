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    TextMagic выходит на Таллиннскую фондовую биржу

    Мажоритарный акционер и исполнительный директор TextMagic AS Прийт Вайкмаа.Фото: Kiur Kaasik

    Руководство TextMagic AS объявило о своих планах по первичному публичному размещению акций на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

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    Всего будет размещено 500 000 новых обыкновенных акций с ценой предложения в 5 евро за акцию. TextMagic планирует привлечь до 2,5 млн евро и направить их на финансирование разработки новой платформы Touchpoint и развитие бизнеса в целом.
    TextMagic предлагает программное обеспечение SMS-маркетинга, с помощью которого бизнес-клиенты отправляют более 20 миллионов текстовых сообщений в месяц. По данным компании, доход от продаж концерна TextMagic в 2020 году составил 7,92 миллиона евро, увеличившись на 45% в годовом сравнении.
    «Подавляющее большинство наших клиентов – это малые и средние бизнесы в США, Великобритании, Канаде и Австралии, использующие систему множеством разных способов – от информирования клиентов о бронировании в автомастерской до больницы, которая использует SMS для внутренней связи между своими сотрудниками. Мы предлагаем программное обеспечение для обмена текстовыми сообщениями, которое позволяет одновременно отправлять большое количество сообщений и получать их от клиентов», - пояснил мажоритарный акционер и исполнительный директор TextMagic AS Прийт Вайкмаа.
    Период подписки начнется 29 ноября 2021 в 10:00 и продлится до 9 декабря 2021 до 16:00.
    Предполагаемая дата начала торговли акциями – 15 декабря 2021, или приблизительно в этот день.

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