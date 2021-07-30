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Ekspress Grupp удвоила прибыль на фоне оживления рынка рекламы

Рост объемов цифровой подписки и оживление рекламного рынка помогли Ekspress Grupp увеличить оборот и удвоить прибыль во втором квартале нынешнего года, сообщает Äripäev.

Глава Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу Фото: Андрас Кралла

Консолидированная выручка от продаж за второй квартал 2021 года составила 17,9 миллиона евро (во втором квартале 2020 года - 13,9 миллиона евро), увеличившись на 28%, информирует Äripäev.