Ekspress Grupp удвоила прибыль на фоне оживления рынка рекламы
Рост объемов цифровой подписки и оживление рекламного рынка помогли Ekspress Grupp увеличить оборот и удвоить прибыль во втором квартале нынешнего года, сообщает Äripäev.
Консолидированная выручка от продаж за второй квартал 2021 года составила 17,9 миллиона евро (во втором квартале 2020 года - 13,9 миллиона евро), увеличившись на 28%, информирует Äripäev.
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